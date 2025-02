鄭丹瑞(旦哥)去年9月榮升外父,大女鄭瑤(Zaneta)與金融才俊Jacob Chan結婚。鄭瑤昨天(1日)在社交平台分享過大禮的照片及留言「蛇年家有囍事! #過大禮」她又表示︰「Wanted a few喜氣洋洋 photos for CNY and thought these were cute so it's now a 囍囍洋洋 row﹗」照片中的鄭瑤與爸媽同樣穿上紅色衫,枱上擺滿巨型龍鳳鈪、洋酒及山珍海味等禮品。旦哥一臉雀躍地指住手中的大利市,未知是否禮金。 鄭瑤去年9月與丈夫舉行簡單的註冊儀式,當日穿上純白斜膊禮服的她在親友見證下出嫁,旦哥更露出不捨表情。鄭瑤昨天分享的過大禮照片,未知是否新相,與丈夫將在港補辦過大禮及擺酒等儀式。

(即時娛樂)