《祥賭必贏》收逾600萬 蔡卓妍張繼聰邱士縉奇招谷票房 (14:17)

蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰（阿聰）、朱栢康（朱康）、邱士縉（Stanley）及楊偉倫等主演的賀歲片《祥賭必贏》，截至昨天（1日）黃昏6時15分的累積票房已超過600萬。今年幾部港產片《臨時決鬥》、《祥賭必贏》、《麻雀女王追男仔》同步在農曆年上映，眾演員四出進行謝票活動。《祥賭必贏》的阿Sa、阿聰、朱康、Stanley及楊偉倫更出奇招，除了跟戲院內的觀眾見面，更在場外進行「拉票活動」。阿Sa與Stanley日前手持印有戲名的紅色巨型宣傳牌，與阿聰等人走到沙田的戲院門外的售票處「拉票」。阿聰說︰「我哋依家去睇吓嗰啲差唔多買飛嘅人，睇吓佢哋買咩飛。如果唔係買我哋嗰啲，我哋都多謝佢嘅﹗」阿Sa說︰「我哋會叫佢撳下一場﹗」阿聰笑言︰「即係唔係話情緒勒索，但都算係㗎啦，票房係咁㗎啦，係要靠呢啲新招。」

眾人在售票處前問排隊買飛的觀眾買那套戲的門票，朱康更笑言︰「買10張飛至可以同阿Sa影相呀﹗」阿Sa搞笑地呼籲圍觀人士讓出道路予觀眾購票︰「唔好阻住人買我哋嘅戲飛呀﹗唔好阻住人買《祥賭必贏》嘅飛呀﹗」阿聰索性站在售票位陪觀眾買飛，一於以誠意打動觀眾買《祥賭必贏》戲票。他笑說︰「我哋會陪我哋嘅影迷買飛，有冇見過啊，好細心！」MIRROR成員Stanley在售票處出現，成為不少粉絲的合照對象。阿Sa看見在一旁哈哈大笑，她說︰「仲有用過去謝票啊，我覺得，係咪啊，好旺場呀，你睇吓，頭先呢度得幾個人，我哋諗到點樣令電影業復甦啦﹗」戲中飾演中韓混血兒的朱康，沿途獲影迷大叫「Oppa，你好靚仔呀﹗」他亦即時「孫敏俊」上身大講韓語，之後又在影院內跳舞。

（即時娛樂）