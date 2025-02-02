張天賦澳門演唱會補場狂收利市 為沒管理好健康致歉 (17:12)

張天賦（MC）昨晚在澳門為上月初取消的演唱會進行補場，再為身體不適令演唱會延期而向歌迷致歉。（大會提供 / 明報製圖）

張天賦（MC）上月初因身體抱恙將第5場澳門演唱會《This is MC 2 LIVE IN MACAU》押後至昨晚（1日）舉行，一身型格打扮的他坐在裝甲車上唱着歌曲《百萬大道》出場，隨後跳唱《Overkill》及《This is MC》。他向現場6000位觀眾打招呼︰「大家好！歡迎大家嚟到《This is MC 2》嘅澳門站，今日係遲咗嘅第5場，必須要同原本預咗1月5號嚟睇嘅朋友講聲抱歉！我自己管理不善，冇盡好一個歌手嘅責任，冇好好照顧自己嘅身體，所以搞到要延期，造成好多不便，所以喺度同我嘅fans們、主辦單位講聲唔好意思，亦喺度祝大家新年快樂、身體健康、身體健康、身體健康！」

MC在演唱會上和昔日一同Busking的好友Goo（陳澤鴻）合唱《這裡等》，他又分享從前新年時Busking的畫面︰「新年我哋應該會喺旺角，人流多嘅地方𢭃利市，我哋好勤力，一瞓醒可能9點、10點就已經開始預備緊。今年唔同啦，我發現我好喜歡喺節日舉辦演唱會，所以好開心今日可以同大家過新年，多謝每一位入場支持嘅觀眾，再一次祝你哋新年快樂。」

演唱會上，MC唱出新歌《說謊者》及其他作品包括《第二人格》和《小心地滑》等。MC更自製與歌迷「同框」環節，他唱完《反對無效》後，熒幕呈現一個愛心形狀，一邊是MC，一邊是隨機挑選出來的現場觀眾。尾聲時，MC走落台與歌迷握手、自拍、擊掌和派心，他更獲不少粉絲送上利市、公仔等禮物，忍不住要求導演下次要加長這個互動環節的時間。

另外，大批賦二代（粉絲暱稱）在會場向觀眾派發新年應援物，除了揮春，更搞笑地將MC修圖成為財神閃卡。

（即時娛樂）