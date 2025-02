張天賦澳門演唱會補場狂收利市 為沒管理好健康致歉 (17:12)

張天賦(MC)上月初因身體抱恙將第5場澳門演唱會《This is MC 2 LIVE IN MACAU》押後至昨晚(1日)舉行,一身型格打扮的他坐在裝甲車上唱着歌曲《百萬大道》出場,隨後跳唱《Overkill》及《This is MC》。他向現場6000位觀眾打招呼︰「大家好!歡迎大家嚟到《This is MC 2》嘅澳門站,今日係遲咗嘅第5場,必須要同原本預咗1月5號嚟睇嘅朋友講聲抱歉!我自己管理不善,冇盡好一個歌手嘅責任,冇好好照顧自己嘅身體,所以搞到要延期,造成好多不便,所以喺度同我嘅fans們、主辦單位講聲唔好意思,亦喺度祝大家新年快樂、身體健康、身體健康、身體健康!」

MC在演唱會上和昔日一同Busking的好友Goo(陳澤鴻)合唱《這裡等》,他又分享從前新年時Busking的畫面︰「新年我哋應該會喺旺角,人流多嘅地方𢭃利市,我哋好勤力,一瞓醒可能9點、10點就已經開始預備緊。今年唔同啦,我發現我好喜歡喺節日舉辦演唱會,所以好開心今日可以同大家過新年,多謝每一位入場支持嘅觀眾,再一次祝你哋新年快樂。」

演唱會上,MC唱出新歌《說謊者》及其他作品包括《第二人格》和《小心地滑》等。MC更自製與歌迷「同框」環節,他唱完《反對無效》後,熒幕呈現一個愛心形狀,一邊是MC,一邊是隨機挑選出來的現場觀眾。尾聲時,MC走落台與歌迷握手、自拍、擊掌和派心,他更獲不少粉絲送上利市、公仔等禮物,忍不住要求導演下次要加長這個互動環節的時間。

另外,大批賦二代(粉絲暱稱)在會場向觀眾派發新年應援物,除了揮春,更搞笑地將MC修圖成為財神閃卡。

