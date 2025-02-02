新光戲院下月結業 李居明開放冰封20年化妝間予公眾參觀 (18:02)

李居明監製的《粵劇特朗普》昨晚（1日）在新光戲院第三度公演，他與演出的龍貫天、陳咏儀、陳鴻進等在地下大堂進行開鑼拜神及醒獅儀式。新光戲院下月正式結業，李居明表示將於本月22日舉行開放日，招待公眾入內參觀已封閉了20年的神秘化妝間。他說︰「化妝間已冰封了10幾20年，我曾帶賴慰玲入去拍戲，不透露發生了什麼靈異事件。我因為徇眾要求才會開放這個化妝間，大家夠膽就入內參觀。」李居明表示下月1日會舉辦千人午夜場，放映電影《大迷信2025》，計劃屆時在戲院外設置小食檔；3月3號的交接日則會進行紀念儀式，邀請觀眾、圍觀市民及傳媒見證新光拉閘和熄燈。

他表示已成立「當代粵劇團」，繼續寫劇本和投資粵劇。李居明說︰「每個月蝕100萬，做了12年，大家可以計一計我蝕了多少錢。我投資過37套劇，每套也蝕本。不過，我為理想和支持粵劇文化才投資，不是為掙錢。」他透露正與西九文化區戲曲中心商討，有機會在該處上演新版《粵劇特朗普》，屆時將加入新角色。李居明說︰「很開心這齣劇似成為香港人品牌，題材遍及香港及世界大事，變成時事粵劇。有人曾提議我將電影《色，戒》改編成粵劇，女間諜題材有發揮，可考慮以粵劇功架演繹片中的牀戲。我正籌備於2026年暑假於西九戲曲中心舉辦《新光粵劇節》，目前最頭痛新光內一幅12尺長對聯日後如何處置。」

（即時娛樂）