《痞子無間道》2‧10首播 周嘉洛朱敏瀚爭娶陳瀅 (18:17)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）等主演的無綫劇集《痞子無間道》將於2月10日首播，故事講述在魯仁縣長大的費仁（周嘉洛飾）與大力義妹高強（王灝兒飾），因為一張彩票而迫於無奈加入捕快行列。他們雖然不時闖禍，令上司黃佘（曹永廉飾）及秦思朗（麥美恩飾）生氣，最後卻誤打誤撞接獲特殊任務，深入「三不管地帶」壹將宮城，尋找失聯的間諜。

惡名昭彰的壹將宮城由四大門派坐陣，表面和平相處，實質各懷鬼胎。壹將宮城在歌舞昇平的包裝下，唯一大台戲班日日好戲連場，但原來掌管大台的徐意門，即現任當家符玲（陳瀅飾）背後有段可歌可泣的愛情故事。不幸守寡的她要遵守父訓，只能嫁給拔出寶劍的人！費仁與衙門內應慕容恭梓（朱敏瀚飾）同一時間糊里糊塗將寶劍拔出成為候選姑爺，未獲符玲選中的更要喪命，事件反轉壹將宮城。

無綫昨晚播出《痞子無間道》預告片介紹了劇中4大主角，包括好運又無能的「世界級濕廢柴」費仁、生人勿近的 「世界級臭牛屎」符玲、傻得勁Man勁有Power的「世界級傻白甜」高強、電力驚人的「世界級比卡朱」慕容恭梓。費仁敏捷身手，在懸空且移動中的梯級上走動自如，還做出超標準一字馬。符玲打扮省鏡，但卻長期遭一群蒼蠅圍住，惡臭難擋。

（即時娛樂）