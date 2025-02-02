姚焯菲拒絕再做小公主 詹天文追事業 鍾柔美盼更多新嘗試 (22:08)

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）3位聲夢小花，今個農曆年鬥畫功，繪畫賀年畫祝大家蛇年行大運。

Chantel從新西蘭回港後不停工作，臨近歲晚身體不適，因此最想新一年身體健康，也想放假休息或旅行放鬆一下，近的話首選日本、台灣，如夠時間就想去希臘或埃及。她表示如能伙拍一眾《聲夢》好友拍旅遊節目也不錯，可寓工作於娛樂。Chantel預告今年會推出貼近歐美風格的跳唱快歌，早前已開始為新歌排舞，形象也會稍作改變。她說︰「我不想再停留在17歲做小公主，18歲是成年人，心智和形象也會成熟一點，想在衣著打扮上慢慢滲出一點女人味，希望大家會習慣。」

Windy去年為升大學花了很多時間在學業上，放慢了演藝工作上的步伐，希望能在新一年追回進度。目前正在廣州星海音樂學院上課的她表示新年有近兩個月學校假期，正好利用這段日子錄歌、拍MV。Windy說︰「我今年有兩個目標，第一個是努力健身操出馬甲線，其次是走唱作人路線，包辦曲、詞、編、監、唱，甚至構思MV拍攝。有自己創作的作品，才是真正的歌手﹗日後時機成熟能創作出完整曲詞，可為Chantel、Yumi度身訂做歌曲。」

去年出了3首新歌又拍劇的Yumi滿意成績，希望今年會有更多新作品，並兼顧好學業。她表示獎項是其奮鬥動力，但不會強求，對未來發展不會太急進。Yumi說︰「希望能在蛇年有更多新嘗試﹗」說到新年願望，她表示︰「我過年時必吃年糕、蘿蔔糕。雖然我是瘦體質，但始終已經18歲，怕易肥難瘦，要為上鏡好看控制食量，希望怎樣吃也不會胖。」

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（即時娛樂）