大S猝逝｜群星對噩耗感難過震驚 舊愛聞死訊反應曝光 (15:48)

台灣女星徐熙媛（大S）猝逝，終年48歲，消息震驚娛樂圈。不少藝人在社交平台悼念大S，曾和大S合作過《保持通話》的古天樂（古仔）表示：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」劉德華說：「願一路走好，親人節哀。」

大S分別曾跟周渝民和藍正龍拍拖，周渝民經理人回覆台媒時，以雙手合十emoji，表達悲傷之情；至於藍正龍的經理人，其手機則關機。

林心如在Ig限時動態寫道：「R.I.P，一路好走，永遠記得那美好的你。」徐若瑄在限時動態寫道：「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在。」林志玲得知消息後非常震驚與難過，她透過經理人回應：「願她在另一個世界安息，一路好走。」與大S拍過《流星花園》的朱孝天得知大S噩耗表示：「唉...晴天霹靂...」王柏傑﹑賈靜雯和老公修杰楷﹑柯震東和陳柏霖等，也紛紛在社交平台貼圖或留言哀悼大S。

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（即時娛樂）