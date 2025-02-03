大S猝逝｜由發病到離世僅5天 消息稱徐熙媛赴日當天身體不適 (16:16)

有自稱是S家去日本旅行的導遊，在社交平台列出大S在日本離世時間表。（微博圖片）

台灣女星徐熙媛（大S）原本在農曆新年期間，偕家人到日本旅行，卻因染了流感併發肺炎猝逝，終年48歲。

據台媒引述知情人士表示，大S和家人在1月29日（年初一）到日本旅行，出發前她的身體已有不適，但還是撐住出發，他們先到箱根浸溫泉，大S身體未轉好，到1月31日（年初三）晚上病情急轉直下，要救護車送往急診，翌日（2月1日）轉往東京，惜情况依然未見好轉，昨晨（2日）再前往醫院求醫，惜返魂乏術，終年48歲，有指大S在醫院離世時，家人包括老公具俊曄﹑一對仔女﹑S媽﹑小S（徐熙娣）﹑許雅鈞﹑小S二女和么女也在身旁，眾人傷心難過，喊到無法言語。

有自稱是S家去日本旅行的導遊，在社交平台列出大S在日本離世時間表，先指出大S在初一已出現咳嗽及哮喘症狀，到1.30及1.31都沒有外出，2月1日因為在箱根的醫院無法確認病情，轉住另一間大醫院，確診是甲型流感，醫生也開藥，一行人到東京後，大S並無再進一步到醫院治療，惜當天半夜情况危急，立即再送院，昨天上午離世。

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（即時娛樂）