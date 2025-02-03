大S猝逝｜吳佩慈東京相約徐熙媛 竟成永訣 哭崩送別 (17:59)

「大S」徐熙媛在日本旅行期間，因患流感併發肺炎離世，終年48歲。大S離世轟動娛樂圈，演藝界好友發文悼念，她的好姊妹吳佩慈接受台媒訪問時，泣不成聲，原來吳佩慈在新年期間，由北海道到東京會合大S一家旅行，豈料大S猝斃，會合竟成永訣，吳佩慈和大S妹妹徐熙娣（小S）在醫院哭作一團，心情難以平復，吳佩慈說：「我會永遠記得她的善良、她的美麗。我不會忘記那個每次結束通話都會說愛我的徐熙媛。」

另外，楊丞琳曾在《流星花園》飾演大S閨密「小優」，她難忘當年受到大S照顧，楊丞琳在Ig哀悼：「熙媛，謝謝妳。永遠懷念妳、愛妳。」楊丞琳透過經理人表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣分讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳...」

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（即時娛樂）