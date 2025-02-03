祥賭必贏｜朱栢康變Oppa觀眾勁受落 邱士縉收「露胸肌」滑鼠墊 (19:18)

由蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉、吳家忻、胡楓、楊偲泳及楊偉倫（阿倫）主演的賀歲片《祥賭必贏》，上映至今（年初六），截至今日傍晚6時半，票房已破800萬。

眾演員連日來四出落力謝票，感謝觀眾支持，更打破傳統現身售票處，以落區拉票形式呼籲大家買票支持香港電影，戲中演中韓混血兒Ian Suen Oppa的朱栢康，成為觀眾新寵，在謝票現場即席表演K-Pop舞步，連邱士縉（Stanley）也大開眼界。阿聰﹑阿Sa﹑楊偉倫（阿卵）化身愛神邱比特，將戒賭橡筋射給觀眾，場面搞笑。

朱康在觀眾全場吶喊其戲中所演的角色Ian Suen oppa下，興奮得即席表演K-Pop舞步及與大家玩人浪，令現場氣氛推至高峰，阿卵飾演地獄黑仔王，模仿《賭聖》洪爺（秦沛飾）用手揑著喉嚨說話，維肖維妙，令觀眾看得過癮，更要求他即場重演戲中一幕；最後連觀眾都跟他一起扮「洪爺」。而Stanley亦大收禮物，有Fans送上極具心思的塑膠露點胸肌滑鼠墊給他，令他會心微笑，連阿聰和朱康也讚手工一流。

對於謝票場觀眾的熱情反應，幾位主演表現雀躍，且感受落區拉票行動相當成功。阿聰說：「本身個售票處都唔係咁旺嘅，但係我哋出現咗之後，打晒蛇餅，好似花市咁。我哋嘅誠意，簡直係將香港嘅工業行前咗一步。」

阿Sa說：「我哋仲有啲諗法，𠵱家農曆新年好多人外遊，我哋諗住去機場接大家，拉票拉到赤鱲角接機大堂，希望多啲人回港消費，入戲院睇戲，振興經濟！」

朱康因為戲中度身訂做的Oppa造型出色，連阿聰都說要靠他進軍韓國市場，成功吸納少女Fans，在場露兩手K-Pop舞步回饋大家。他謙虛的說：「我都係跟Stanley偷師㗎咋！最緊要大家鍾意。就好似我覺得自己好耐冇玩人浪，好想同現場觀眾玩一次一樣，最緊要開心。」

阿卵在謝票現場重演揑喉嚨說話，他說：「呢個表演唔係咁簡單，玩完之後個喉嚨好容易起痰，扮『洪爺』唔容易，但為咗香港電影，辛苦啲唔緊要啦！」

（即時娛樂）