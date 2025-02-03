大S猝逝｜張蘭發文悼念前新抱 願協助處理後事：熙媛離世是共同損失 (20:05)

徐熙媛（大S）在新年期間偕家人遊日本，因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S前夫汪小菲今午（3日）已偕現任太太Mandy抵台，汪小菲稱大S永遠是家人；至於前奶奶張蘭稍早亦發文悼念，又表示願意協助處理大S身後事，張蘭在社交平台寫道：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息﹗也請徐媽媽節哀﹗我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。」

對於大S的離世，張蘭表示是共同損失：「對於孩子們更是沉重的打擊﹗我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表我們的惋惜﹗願熙媛一路走好﹗」

另外，有消息指大S赴日本時已身體不適，但另有台媒報道，大S在年初一飛抵日本時，身體已無恙，據悉其死因是敗血症。有指大S到了日本一﹑兩天後突然狂咳，引發肺炎，情况轉差需送院搶救，惜最終不治。有稱醫生寫下大S最後死因是敗血症。

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（即時娛樂）