中年3｜占士丁丁憑失戀經驗唱出真感情 楊炳德走板走音遭淘汰 (20:30)

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有本輪嘉賓評審黃凱芹及陳奐仁。

昨晚播出（2日）一集是27強的第二輪競賽部分，憑《那些感動過人的歌》感動了大部分評審的李金凱，獲得了92分最高分，占士丁丁的《Glimpse of Us》獲90分成為第二最高分，今集共有兩名選手以88分排名第三，分別是侯靜伊的《我懷念的》，和陳溢光的《黑色狂迷》。至於獻唱《愛情陷阱》的楊炳德，由於走板及音準等問題，僅獲70分成全晚最低分參賽者，兼被淘汰出局。

占士丁丁選唱《Glimpse of Us》是因為這首歌，道盡了他刻骨銘心失戀遭遇，占士丁丁透露這次是他首度公開該段情傷。有著真實失戀經歷作支撐的丁丁，演出時感情滿滿，加上靈活遊走真音與假音之間，令表演更具感染力，最後占士丁丁以將一朵玫瑰拋在地上結束是次演出，相當Dramatic，獲黃凱芹（Chris）大讚無可挑剔。占士丁丁指自己確曾於郵輪及百老匯舞台劇中，有過相關演出經驗，難怪表演能力如此出眾。

除了表演能力，占士丁丁聲線的可塑性亦令張佳添大為折服：「我感受到個Sadness，好Sincere、好Vulnerable，你脆弱嘅一面我哋感受到。你假音都好靚，原來你聲音變化係好大，當你唱高音時，你個氣好足。當然最緊要成件事你係Come From The Heart，你真係畀到我心碎嘅感覺。

另一位為大家帶來驚喜的參賽者是陳溢光，形容自己經常站在暗處的溢光，為了讓大家感受到他的熱情，一改固有Image Rock爆獻唱《黑色狂迷》，獲大讚有突破。Chris：「非常之唔錯，Handle得好好，你唱嗰句Everyone let’s scream 真係好到。」陳奐仁：「我覺得你唱得好好，暫時到依家，你係最精彩嘅，你最尾嘅chorus，你竟然做到細聲、輕聲再大聲番，暫時呢個比賽冇人有呢個能力，畀啲掌聲佢。

選唱《愛情陷阱》的楊炳德，最終因為走板及音準問題，僅獲70分被淘汰出局。雖然如此，楊炳德已沒遺憾：「從海選走到27強，已經賺咗。一個從來冇參加歌唱比賽嘅人，喺咁大嘅舞台度唱咗咁多歌。我太太話：『你淘汰唔好喊喎』，我話『我唔會喊，我開心都嚟唔切，無憾㗎喇』。我好多謝呢個節目，我喺上海工作時間好長，（之前）我同仔仔溝通上好少傾到好深入嘅嘢，呢個節目令我哋兩父子關係close咗好多。」

（即時娛樂）