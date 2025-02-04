大S猝逝｜黃偉文遊日言論惹爭議 被網民轟抽水後急刪帖 (16:11)

「大S」徐熙媛在農曆新年遊日本期間猝逝，終年48歲。填詞人黃偉文（Wyman）昨天（3日）在社交平台貼出一張往東京的機艙照片，相中見他影住洗手間門上寫上的「請拉」及英文"Pull"字眼，她寫道：「幸好懂一點點英文，不然不知道『請拉』的是門？還是屎？」他在Hashtag寫上：「#本來還幻想沒有那麼嚴重 本來還心存一點僥倖 現在當然決定未來幾天在東京都戴口罩 #全家人都會戴口罩 #也許是素不相識的妳救了我一家 #謝謝」。

雖然Wyman沒提到「素不相識的妳」是指誰，網民認為他說的就是大S，指Wyman有抽水之嫌，在該帖文狂轟他欠尊重：「你的『謝謝』帶刺」、「點解啲tag可以難聽過粗口 唔識講嘢不如收下把口 #謝謝」、「素不相識唔係你把口咁臭嘅理由」，「#也許是素不相識的你有意無意地傷害了別人」﹑「真讓人難以置信寫出過那麼多美好歌詞的人竟然已經變成現在這樣...」﹑「Hashtags有啲過份」等，Wyman事後急刪Tag，並改為「#要提自己多吸收維他命C」，最後索性連該帖文也刪除；之後Wyman接著再貼一張在東京街頭照片，並寫上：「趁夜深條街冇人除一除口罩影一張。」

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（即時娛樂）