葉蒨文被批「古靈精怪」 李芷晴受「焦慮星」影響 (17:22)

一共13集的風水賀年節目《2025風生水起》，昨晚（3日）一集的「開運搵師傅」環節，嘉賓是無綫小花李芷晴（Stephanie）及葉蒨文（Sophie）。Sophie透露有意向打女路線發展，希望將學過的技能派上用場；對於Sophie的事業運，玲玲師傅直指她適宜拍劇以及演古靈精怪角色：「佢適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」

Sophie聞言即和應：「之前喺藝訓班，有監製叫我演一場戲，然後佢就話：『你都幾啱演精神病人』。」玲玲師傅還補充指Sophie做主持「搞亂檔」居多。

被指適合向主持方向發展的李芷晴，則被玲玲師傅讚學習能力高，但因受「焦慮星」影響，容易有負面思想：「佢諗得比較多，可能好後生就會諗：『哎吔，老咗嘅時候，我有幾多退休金呢？』」談到2位女神姻緣，玲玲師傅指芷晴「嫁得相當唔錯」，至於Sophie對象則無論年紀或是地域距離，都需要遠一點，又指Sophie感情問題複雜：「因為佢感情思維唔多正路，容易鍾意，但又唔容易滿足。」

明晚（5日）一集「開運搵師傅」環節嘉賓，則是同為《聲夢》畢業生的鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska），家燕姐大爆Yumi小時候在藝術中心上課時的趣事，家燕姐說：「佢6、7歲時嚟我中心度學唱歌跳舞，嗰時佢係一開咗度門就跳住入嚟。同埋我好欣賞佢好專心，每次一上完堂，佢都會對住鏡自己再跳。」

家燕姐大爆Yumi凡事以學業為重，Yumi坦言先應付好學業，是她排解壓力的方法：「有段時間好崩潰，我唔知道可以點平衡學業同工作上嘅嘢，後來我知道我一定要做完學業上嘅嘢先，剩番嘅時間就做自己鍾意嘅嘢，咁就可以做得開心啲。」

（即時娛樂）