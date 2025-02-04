大S猝逝｜痛失愛妻 好友指具俊曄「到最後都喊著熙媛」 (18:44)

「大S」徐熙媛染上流感併發肺炎猝逝，終年48歲。老公具俊曄昨午（3日）接起韓媒電話，悲痛證實大S離世，他直言自己狀况「我不太好」，至於跟具俊曄早期以偶像團體出道的隊友姜元來，得悉此事後也為好友感難過，姜元來的歌手老婆金鬆今天（4日）透露，凌晨時曾與具俊曄通電話，指具俊曄語帶哀慟，直到最後一直呼喊大S名字。

她還透露，平時與具俊曄聯絡，對方很快回信息，但昨天（3日）一直沒回覆，直到今天凌晨才聯絡上：「很抱歉我們幫不上忙，我們能做的只有祈禱。儘管如此，哥哥（指具俊曄）還是對我們說謝謝，通話直到最後，他還是不斷呼喚著『熙媛...熙媛...』。」

金鬆叫具俊曄不用壓抑情緒，想哭就大聲哭出來：「為你們的愛情畫上不留遺憾句點。我也希望曾經用可愛聲音，叫我『姊姊』的熙媛能夠安息，希望他們的痛苦能被時間冲淡。」

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（即時娛樂）