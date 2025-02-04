黃智雯「自由放飛」身心靈健康 盼突破自己挑戰鋼管舞 (22:37)

黃智雯已當人妻年多，但她已定蛇年為工作衝刺期，故生蛇B方面還是隨緣。（林祖傑攝）

黃智雯龍年離開效力16年的無綫，發展自己喜歡的工作，她形容是自由放飛，不止身心靈都健康了，人也開心，除演出舞台劇，亦嘗試開創自家網上節目，以及參與慈善探訪，她認為一年蜜月期已過，要正式踏入衝刺期，跳蛇舞賀蛇年，預告新一年舞技上有新挑戰。

黃智雯指去年離巢後初段，工作量減少確有點不習慣，要經歷一段調整適應期，才開始懂得享受放慢節奏，她說：「以前壓力在於體能及精神上，現在就源於自己，因為不想退步，很期待會有一個能夠給自己突破，或者打破常規機會演一個角色，熱切地期待當中。」

蛇年新動向，黃智雯表示將會重演2年前的舞台劇《薄伽梵歌》，學舞多年的她考慮拍跳舞片大展舞技，她說：「想發掘一些另類舞種，新一年目標，就是想學習跳鋼管舞及Tango。」但她不會找老公當舞伴，還笑稱：「他的手腳不協調，還有和熟人跳舞，我會好想笑，我笑點比較低，不想忍笑。」

她表示除希望參演多些電影，如電視劇有適合的劇本，無論什麼平台她也樂意演出。效力無綫16年，始終未能登上視后，她則道：「未有因此而感到遺憾，雖然離開了公司，但只要我一日有參與作品，都是長途戰，亦視為目標。」

黃智雯已當人妻年多，但她已定蛇年為工作衝刺期，故生蛇B方面還是隨緣，她說：「玩住胡杏兒嗰啲（小朋友）先，但當睇到杏兒搞到一頭煙咁樣，都有啲想諗吓先。」

（即時娛樂）