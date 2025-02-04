黃劍文視Kimchi如家人 辦盆菜宴與過百Fans團年 (20:26)

黃劍文（Kimman）前天（2日）大年初五與過百Kimchi Family（粉絲暱稱）舉行盆菜聚會，當日在米埔一間私房菜館筵開8席，大家除享用盆菜外，Kimman自彈自唱多首歌曲，一班Fans大飽口福和耳福。

談到為何選擇跟Fans吃盆菜，Kimman表示有窩心原因：「我之前多數跟家人吃盆菜，過去的一年深深感受Kimchi Family對我的愛和付出，大家如家人一樣支持我，希望能在新年跟我的『家人』團聚賀年。」

當日在唱歌環節中，更有驚喜嘉賓獻唱，她正是Kimman的姨媽，姨媽即席唱出《月亮代表我的心》和《甜蜜蜜》， Kimman負責為她伴奏，場面溫馨。Kimman唱一小段粵劇《鳳閣恩仇未了情》，他更自爆從小因為外婆常聽粵曲，耳濡目染下所以都懂唱兩句。Kimman的歌單中有《分分鐘需要你》，歌詞中的一句「鹹魚白菜也好好味」，他希望憑歌表達跟自己重視的Fans一起，吃什麼也很開心。

Kimman在聚會尾聲跟出席Fans影相和簽名，正值新正頭，不少Fans派利市給他，Kimman感謝大家祝福，他表示利市多少不重要，最重要跟Fans開心聚會，當中最有趣是不只他收到利市，就連家中貓貓亦收到Fans所給的利市。

（即時娛樂）