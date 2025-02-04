朴珍榮回歸擔正男一演《魔女》 徐康俊秦基周爆「師生戀」 (20:43)

《臥底高中》是徐康俊自2023年5月退伍後推出的新作，今次他再穿校服拍劇。（Viu提供圖片）

由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》，將於月中隆重登場；徐康俊和秦基周亦會於Viu Original原創韓劇《臥底高中》大談間諜「師生戀」，觀眾可到「黃Viu」免費收看！

《流氓讀書會》 熱播中

由黃旼炫和韓智恩主演的青春勵志韓劇《流氓讀書會》，講述少年尹佳敏（黃旼炫飾）是熱愛學習卻只擅長打架的高中生，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建學習小組準備高考，一群年輕人在挑戰中不斷奮鬥、努力追尋夢想的故事。

黃旼炫在《流氓讀書會》飾演高中「打架王」，劇中亦不乏動作場面，如單挑校霸、阻止霸凌，都讓人驚歎他的靈活身手！黃旼炫早在開劇前兩個月便進行特訓，甚至在沒有拍攝的日子仍然自行加操；又為了配合角色身形纖細的設定，透過控制飲食和運動喼弗，致力維持在67公斤的身材。

Viu Original《魔女》 2月15首播

改編自人氣作家姜草的同名網漫，奇幻韓劇《魔女》講述人稱「魔女」的神秘女子朴美貞（盧正義飾），自小被一連串奇怪事情包圍，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，使得美貞視自己為詛咒，從此過著與世隔絕生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾），為了證明深愛的美貞並非魔女，而選擇入讀統計學系，10年後他搖身一變成為業界最強數據分析師，並與美貞重逢，於是他冒生命危險揭開所有不幸法則，2人也在過程中成為了彼此愛的救贖。

近年作家姜草多部話題作品，先後被改編為電視劇均叫好叫座，《魔女》真人化的消息曝光後，引起網民關注！加上「女版車銀優」盧正義火速走紅，去年藉《名校的階梯》成為炙手可熱的演藝新星，今次她伙拍男團GOT7成員朴珍榮主演《魔女》，不論是劇種、還是2人的高顏值都甚具話題，該劇更是珍榮退伍後首部劇集作品呢﹗

Viu Original《臥底高中》 2月21首播

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述為了追查高宗皇帝消失的金塊行蹤，國情院的王牌特工鄭海成（徐康俊飾），偽裝成高中生潛入校園，並與熱血代課老師吳秀雅（秦基周飾）展開笑料百出的「偽高中」故事。

《臥底高中》是徐康俊自2023年5月退伍後推出的新作，今次睽違3年再穿校服拍劇，使劇迷興奮！該劇是他出道12年來，首次挑戰的搞笑動作劇，他更會和秦基周上演另類「師生戀」。

《換乘戀愛：另一個開始》 熱播中

韓國戀愛實境真人騷《換乘戀愛》的番外篇《換乘戀愛：另一個開始》，已在「黃Viu」開播，前三季超人氣嘉賓難得聚首引發話題不斷！如《換乘3》光泰以長髮形象回巢，讓一眾主持大讚魅力升級；光泰更事先購買入情侶圍巾送給跟他同一季參與節目的趙輝鉉，兩人重逢時大嚇一跳，觀眾直呼好笑之餘，也期待參加者會否在旅途中擦出愛火！

《Couple Palace 2》 2月5首播

挾著上季人氣，韓國大型婚姻真人騷《Couple Palace 2》載譽歸來！《Couple Palace 2》是一部為了單身男女尋找完美結婚對象的大規模配對生存戰，第一季以韓國小姐身分登場的金藝琳，在配對失敗後積極減重20公斤，並於本季華麗回歸！此外，第一代女團Cleo成員蔡恩貞、知名Rapper亦會強勢加盟，進一步提升觀眾期待感。

《第六感City Tour》 2月13首播

由「綜藝大神」劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI主理的全新戶外推理綜藝《第六感City Tour》，為《第六感》外傳，4人在每集節目到訪三個地點，並運用超越五感的第六感，推理出哪一個才是製作組偽造的虛假地點。近日節目釋出了首波預告，只見甚少演出綜藝的高庚杓不時拿反鏡頭，展現黑洞魅力，有望為觀眾提供大量笑聲。

《Edward Lee的鄉村廚師》 2月14首播

全新料理綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》講述Edward Lee率領女兒Arden Lee、卞約漢、高我星和申詩雅一同遊走江原道、安東、麗水等多個地區，尋找最當時得令的食材，呈獻出傳統與新穎之間的韓式料理。Edward Lee早前憑廚藝真人騷聞名全球，他將在節目中重新演繹韓國菜式，將味道薪火相傳，他亦透露拍攝期間十分感動：「我想尋找新的靈感、新的味道、新的食物，這是我第一次到韓國農村探險，這將成為我生命中全新的經驗。」

（即時娛樂）