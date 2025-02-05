連詩雅感冒傳染女兒高燒至40度︰陳生9秒9車我哋去急症 (12:48)

連詩雅（Shiga）去年7月誕下女兒陳星頤（Camila），B女現在半歲大。香港上月初進入流感季節，Shiga昨天（4日）在社交平台透露與Camila齊齊病倒發燒， 女兒更燒至40度，她與丈夫陳家樂立即帶女兒去看急症。

Shiga說︰「消失的新年... 今年年初一一起身，我同個女一齊發燒，我就38.7度，我個女就39.2度。雖然話BB發燒，好小事，可能出牙，長高之類之類，不過佢人生第一次發燒，加上我都幾肯定應該係我傳染個女，因為我之前嗰日已經開始咳得好勁。雖然我都有同佢保持距離，但係都係避唔過。同日嘅下午佢直頭燒到40度，我已經嚇到不停喊。陳生9秒9車我哋去急症，好彩檢查唔係流感，只係普通感冒，返到屋企食藥，咁就過左3日... 我哋兩個都好似昏迷咗三日咁，淨係起身食藥瞓覺。最後我哋喺屋企渾渾噩噩，咁就過咗個新年，呢兩日先開始回魂。所以話新嘅一年乜都係假，總之就身體健康，開開心心，食得瞓得，就已經好感恩。」

她感謝陳家樂在這個農曆年照顧她和女兒，Shiga續說︰「咁就喺屋企過左7日，辛苦陳生照顧我哋兩個，邊度都冇得去。希望我哋一家今年都健健康，大家都心想事成，開心最緊要。遲來的新年快樂，阿女終於精神番﹗」

（即時娛樂）