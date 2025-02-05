大S猝逝｜ 徐熙媛具俊曄首次旅行飛東京 舊地重遊變天人永隔 (14:33)

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日在東京醫院病逝，終年48歲。具俊曄是大S的初戀男友，兩人20多年前曾有過一段情，惜後來男方的經理人公司棒打鴛鴦。大S離婚後，具俊曄與她再次聯繫上，兩人復合後閃婚，十分幸福。他們兩年前接受傳媒訪問時，曾表示東京是他們第一次一起去的國家。大S當時表示他們主持的節目都要每天直播，只能在周末挑最近的國家旅遊，東京就成為他們的首選地點。具俊曄當時也分享了難忘的旅遊回憶︰「那時我們一起買了情侶外套，她拍《流星花園》時就有穿那件外套上鏡。」大S如今在兩人的首次旅遊城市逝世，加上過幾天就是結婚3周年的日子，家人及粉絲也擔心心碎的具俊曄如何承受失去愛妻的痛。

韓國知名時裝設計師李相奉昨天（4日）在社交平台發文透露具俊曄的情况，李相奉表示知道大S的死訊後難以置信，立即傳訊息給具俊曄問「要堅強... 這是真的嗎？」具俊曄深夜時才回覆，簡短對李相奉說︰「我會盡力。」李相奉立即送上安慰。李相奉表示非常擔憂具俊曄的狀况︰「他現在可能已經瘋了，應該還沒辦法冷靜下來，想到他接下來要面對的痛苦，我真的很擔心，以他這麼敏感細膩的性格，不知道該怎麼承受。俊曄！此刻我連一句像樣的安慰都說不出口，只能告訴你『一定要振作起來』。」

（即時娛樂）