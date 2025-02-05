殷寧憶新戲拍攝點滴落淚 心痛男主角姜皓文開工冇化妝師 (16:40)

姜皓文稱不擔心《哈哈哈新年喜戲》的票房也沒期待，殷寧表示觀眾如想看動作戲有《臨時決鬥》，想看賭錢有《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，想看溫情喜劇就有《哈哈哈新年喜戲》。（劉永銳攝）

姜皓文（黑仔）主演兼與太太殷寧聯合監製的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》昨晚（4日）於觀塘apm舉行首映禮，獲圈中好友如炎明熹（Gigi）、吳家樂、曹敏寶與丈夫、徐偉棟等捧場。姜皓文與殷寧穿紅色情侶裝現身，殷寧爆老公緊張到失眠，連穿什麼服裝出席首映也緊張。她笑言一身打扮是由老公決定，自嘲似戲院帶位員，丈夫就似售票員。姜皓文稱不擔心票房也沒期待︰「觀眾口味各有不同，今年有多部賀歲片上映，大家有不同選擇是好事，希望百花齊放﹗」殷寧表示觀眾如想看動作戲有《臨時決鬥》，想看賭錢有《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，想看溫情喜劇就有《哈哈哈新年喜戲》。

古天樂笑指《臨時決鬥》如票房破億就派胡子彤穿T-back回饋觀眾，姜皓文笑言︰「如《哈哈哈新年喜戲》有好成績，我會先分紅給工作人員。大家夠膽看我穿T-back，我就夠膽穿。」殷寧不敢預計票房，說今年的賀歲票房總收入較去年大幅度下跌，加上戲院數量愈來愈少。她表示︰「能吸引觀眾入戲院才是最重要﹗」殷寧表示因預算有限，大部分資金也花在製作上，未能為姜皓文提供化妝師，開工時也沒專車接送，覺得愧對了他。姜皓文透露仍未收到片酬︰「沒所謂，我未當過監製，很想嘗試。身兼演員和監製兩職收兩份人工？我也想，收一封利市就算。我不是為掙錢而做，最重要是作品好。」

談到邀請炎明熹來看首映，姜皓文說︰「一早約了她。她很有心，來看戲，還表示『爸爸，需要什麼幫忙就對我說』。陳煒本來也會出席，但因要開工，未能到場。我和Gigi一直有保持聯絡。關心她的前途？關心不到太多，她有自己的想法，我作為朋友只能和她聊聊，沒給她意見，不知道我的意見可有用。希望她好，她很乖，有很多歌迷支持。」殷寧感謝各方好友支持，表示拍攝時發生了很多事，幸獲不少朋友幫忙。殷寧受訪期間一時感觸落淚，姜皓文亦忍不住眼濕濕。殷寧說︰「我們互相心痛對方，能走到這一步，十分艱辛﹗」

（即時娛樂）