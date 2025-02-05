影評專頁踩賀歲片 稱睇了「0.7套」 張繼聰：最後一次睇你嘅Page (17:03)

今年有3部港產賀歲片上映，包括由張繼聰﹑蔡卓妍﹑朱栢康和邱士縉等合演的《祥賭必贏》，梁詠琪﹑古天樂和周秀娜等合演的《臨時決鬥》及馬國明和高海寧主演的《麻雀女王追男仔》，暫時未有一部衝破千萬票房。

昨天（4日）一個以評論香港電影的Facebook專頁發文，勁彈今年香港賀歲片，指票房差是合理，該專頁寫道：「我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬....

新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。要搞返好香港電影，就係愈爛嘅牌，就要愈用心打，打爭氣波，但而家好似就係背道而馳，賀歲檔唔再係／唔應該係粗製濫造用嚟吸錢嘅工具，有麝自然香，拍得好就死都幫你推返生，要相信新時代觀眾嘅慧眼，差嘅就擺乜檔期都係曇花一現，搵咩人宣傳，都係死路一條。2025年對香港電影同戲院，都應該係艱難嘅一年，共勉。」

不過該專頁並沒有開名講哪一套賀歲片，有網民表示：「失望⋯你呢個專頁係講電影，覺得一套電影差都要有point去分析㗎？何況而家連戲名都唔敢公開，寫乜都冇用，亦對其他同期電影唔公平！」有份演出《祥賭必贏》的張繼聰也有留言：「今次係我最後一次睇你嘅page。」再附了一個揮手的emoji，不過亦有人留言：「今次之後我都睇你嘅page。」

（即時娛樂）