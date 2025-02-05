太陽星辰｜顏子菲犧牲靚樣 素顏化老妝演朱鑑然母親 (19:13)

由​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、​陸駿光、凌文龍、何杜娟、袁富華、吳岱融、麥長青等合演的無綫劇《太陽星辰》，因節目調動關係，本周五（7日）將暫停播映一集。

Cool爆高級警察張天明（朱鑑然飾），為追查殺死消防隊長父親張強（沈震軒飾）的真兇加入警隊；由於工作關係，張天明未能全天候照顧患上失智症的母親（顏子菲飾），逼於無奈下只好安排母親入住護老院。

前晚（3日）播出的第3集，劇情講述張天明母親因扭計不願進食兼發脾氣亂掟嘢，姑娘無計可施下，只能致電張天明前來安撫母親；患了失智症後變得儼如小孩的顏子菲，全程鬧情緒的同時，還一再反覆追問兒子「你爸呢？佢冇同你一齊嚟咩？佢幾時先嚟？」，加上朱鑑然全程強忍痛楚的演繹，場口令人動容又唏噓。

是次演出對於顏子菲（Belinda）來說著實是一大挑戰，要由年輕演至年老的她，為了令年老後的演出更具說服力，除了犧牲靚樣素顏演出，更刻意在額頭上化了不少皺紋；翻查資料，顏子菲現年只有38歲，僅比朱鑑然年長約3歲左右，難怪要在妝容上花上如此多功夫。除了造型演出是一大挑戰，顏子菲在劇中還演活了「慈母」及「深愛丈夫的妻子」角色，無論是照顧年幼兒子的撫頭小動作，或是聽著老公說話時的幸福眼神及笑容，及在老人院中扁著嘴吃芝麻湯圓、及緊張地單手搓大髀等小動作，都足以證明為角色做了不少功課及花了不少心思。

另外，女主角劉雅瑟親身上陣的打鬥戲，亦相當吸睛，劇情講述楊光耀（陳偉霆飾）和陳凱晴（劉雅瑟飾）合作查案時，與疑兇麥志鴻（凌文龍飾）展開激烈打鬥及追逐，其中一場劉雅瑟與凌文龍的對打戲，劉雅瑟被凌文龍抱起再撻在地上，配合拍攝角度，相當逼真。早於第2集，陳偉霆與劉雅瑟第一次在後巷相遇，已經上演了一場激烈MMA搏擊，最終劉雅瑟使出一招「奪命鉸剪腳」生擒陳偉霆，二人可謂不打不相識！

（即時娛樂）