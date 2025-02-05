陳瀅周嘉洛遊日食生蠔後發燒不適 朱敏瀚強調與他無關 (18:52)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、麥美恩等今天（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動，王灝兒（JW）身在日本而缺席。周嘉洛、陳瀅及朱敏瀚早前結伴遊日本，同行還有其他友人，JW因想主力滑雪而沒一同旅行。行程由陳瀅一手策劃，其間眾人應朱敏瀚要求而吃生蠔，結果陳瀅及周嘉洛齊齊身體不適。陳瀅說︰「我容易對生蠔敏感，快回程時才開始不適，很疲倦、屙嘔及有點發燒。我在飛機上非常不舒服，回來後已沒大礙。朱敏瀚沒內疚，只說句『take care』。」周嘉洛說：「在日本的頭兩天，肚子谷住，但不算便秘。我吃完生蠔後有點發燒，想嘔但嘔不出，回港後感到腸胃終於暢通沒有事。」

陳瀅表示出發前已有留意日本流感肆虐，為此帶備口罩、藥物和維他命C傍身。她自言有雪地駕車經驗，因此全程負責駕駛。陳瀅說：「我們雖然在旅程上沒吵架，但我駕駛長途車時，見他們2人睡覺沒理我，我當時也很累和想睡，就有少許忟憎。下次再約去旅行，要交給JW安排行程，我比較信任她。」周嘉洛被問到將來是否要找個像陳瀅會計劃行程的女友時，搶着說一定要。

朱敏瀚澄清︰「我在日本時也有不適，懷疑是拉麵、餃子的問題，與生蠔無關，相信是因為吃得太多，有一天在4小時內吃了4餐。陳瀅自知腸胃不好，就應量力而為，不應該跟我吃生蠔，我沒有內疚﹗」談到早前與張振朗及其女友楊偲泳一同行花市，他說︰「我當日與母親同行，又與張振朗一家人吃團年飯。我去行花市主要為買桃花，習慣每年買桃花，今年想親手挑選。買桃花不一定為姻緣，我也想催旺人緣。我想學張振朗，以視帝為奮鬥目標。」

（即時娛樂）