張繼聰開直播回應「留言風波」 否認博宣傳：我係攞生命演戲 (20:45)

昨天（4日）一個以評論香港電影的Facebook專頁發文，勁彈今年香港賀歲片，指票房差是合理，惹來有份演出賀歲片《祥賭必贏》的張繼聰留言：「今次係我最後一次睇你嘅page。」再附了一個揮手的emoji。

今天（5日）張繼聰罕有開Ig直播回應事件，他說：「本身唔係一件好大件事，跟住朋友及媒體轉發，發生咗件事咁啦，我自己好少就呢啲事去回覆及講，或者講，頭先一路做嘢，諗咗一陣好唔好回覆，睇到事件小發酵，見到朋友有啲睇法，有一啲嘢我都想講，正如我嘅Topic：『屈住屈住，唔講好似唔係幾好，講咗又好似好煩』，但都係想講。我好多嘢講，如果我打字會打論文，文字有誤差，大家睇字有唔同感受，產生唔同情緒，呢樣係我最唔想，我𠵱家都好平靜，去到底都係睇戲，我都係大家新年時平靜啲。」

阿聰解釋為何有該留言？他說：「先講演員又好﹑我哋電影工業又好，唔使講都知，𠵱家係好唔理想狀態，都唔知仲要行幾耐，但呢個後話。

我哋同一啲影評人關係，我覺得好重要，點解呢？影評人重要原因，因為我哋以前演藝讀書時，都要受訓練點樣成為評論員，其中一個課題我哋要睇好多戲﹑同寫報告﹑學下點樣去睇一套戲，我覺得影評人重要性似導遊，未接觸到電影本身，或者接觸宣傳電影第一浸，需要一啲影評人導讀，睇完後去介紹下從乜嘢角度，切入去欣賞一部電影，我𠵱家講嘅所有大前提，唔係話一定要讚，可以彈嘅，但說到底要明白電影或藝術係好主觀嘅嘢，當所有基本水平達到咗，就去到taste，你好難攞蘋果﹑香蕉﹑西柚同榴槤比較，佢哋唔同，呢啲係taste問題。

如果作為影評嘅你，係有自由去講你嘅taste，係冇問題，我希望有一啲影評係先撇除如果我做咗隻蕉出嚟，一開波你好鍾意蘋果嘅，咁唔使講喇﹗因為根本上你係唔鍾意蕉嘛，但可以拆解畀觀眾聽，呢個人做咗隻蕉出嚟，佢點解要做隻蕉係咁樣嘅呢，過程係咁樣做喎，導致隻蕉最後係肥美﹑定係有少少爛，如果講到過程出嚟，我係最開心，我係恨睇到咁樣影評，即係嗰個人好清晰，佢睇到我哋點做。

當然啦﹗我哋拍一部戲遇好多問題及計算，我哋都知道係會咁樣，但有時顧前顧後，我哋都選擇咁樣，有時希望睇到好嘅睇法，我會記住，下次會再做好啲，我覺得呢樣係重要，只不過係我期望，甚至乎睇開一啲影評朋友，唔介意去你哋節目傾偈，其實我係點拍，我嘅選擇係咁，大家討論下，咁樣未必好或咁樣好啲，你哋話畀我聽，可能觀眾覺得咁樣先好睇。

做戲有樣好玩，係冇標準，就算講全世界演技style，其實都有唔同嘅，表演本身係與時並進，以前大力啲好睇啲﹑𠵱家清淡啲，但去到一段時間重口味好睇啲，隨時間及時代唔同。

今次我留咁嘅言，如果一次過地圖炮，我睇到地圖炮之後，好多憤怒觀眾留一啲比較負面睇法，好似全部戲都唔值得睇，咁當然呢個係另一個Issue，點解會引申到大家有咁多情緒，都有前因後果，作為呢一刻同呢一代，仲努力緊嘅電影人，我哋一定繼續努力做落去，如果真係支持香港電影，唔覺得淨係要讚或彈，真係冇問題，睇完啲Comment話我𠵱家小器及唔接收批評，我想講呢十幾廿年，我接受嘅批評，合理嘅﹑無理嘅，我諗都超乎常人，點會唔接受批評，我覺得批評係好重要，唔好講批評，睇法都好重要，有時我畀錢，我都要進修及學好啲，絕對唔係小器及唔接受批評，如果大家都係同一行，想呢行好啲，可唔可以有另一個方法去導讀，每一個影評人你哋都有Fans，會有人去睇，一啲先入為主睇法，人都係主觀，咁都係會影響。

我自己經驗係，好多人主觀鍾意我或唔鍾意我，都有啲咁嘅情况，所以有咁嘅留言，當然我都要付出代價，收到大量人身攻擊，但唔緊要，我係唔想事件發酵，坦承同大家分享，點解有咁嘅舉動。

有啲朋友都同我講，話：『唔似你喎﹗你好少會講』，再多一個原因係：好多普羅大眾覺得呢一輪好努力做，只不過係一部電影，但喺我眼中，呢個係我哋行業，唔係一套普通電影咁簡單，我哋行業面對緊都嚴峻情况，好多電影從業員都努力改善改變情况，同香港好多行業面對緊一樣嘢，唔係情緒勒案，唔需要，認識我嘅人都知道，我係認真做戲嘅人，認真對待我職業，呢樣嘢唔係講笑，我都算係攞生命演戲，睇到喜劇好好笑都好，唔係臨時行埋去爆肚就可以做到，我自問冇咁叻，背後都要諗好多嘢，度好多嘢，當下睇到咁樣評語，內心會有一啲人之常情，我都仲係人囉，好多人仲好努力，唔想再有任何argue，大家可以心平氣和，我哋拍喜劇都係想大家開心，希望講完後，我都係最後一次講呢啲事，知道大家鍾意食花生，但唔好食咁多，會熱氣嘅﹗

博宣傳？我唔係咁樣宣傳，我同團隊盡力入戲院宣傳，讚我哋嘅﹑唔鍾意都好，打幾個字係真心，多謝入場觀眾，都真係好正，有留言話：『做我哋呢行全部都係poo poo，因為靠自己技藝換錢，唔好縱慣晒，唔值得尊重。』任何職業都係咁，靠自己技能換錢，呢啲comment都正，人身攻擊去到呢個階段，我會記住，睇下幾時變成台詞。

唔鍾意冇問題，呢個係taste問題，我哋好畀心機拍，希望下次你睇到你鍾意電影，希望入戲院睇戲，講完呢段嘢，唔係要你哋鍾意我或唔鍾意我，只坦承咁講好多人努力做電影，我哋同媒體及影評人，其實健康互相幫助關係，我期望每次拍完一部戲，好誠懇謙卑去睇大家點睇，記住下次點樣做好啲，一啲Harsh留言我都會睇，會化成動力，下次當我好攰好辛苦，會諗起呢啲說話，會繼續捱埋去，觀眾睇好多嘢，要求好高，電影繼續做好啲。

內心有種感受，以前得﹑𠵱家都得，但靠每個人努力，唔知幾時改變呢樣嘢，但要開始行。我分享一個成日提醒我自己，我做戲做咗20幾30年，唔計我5歲做戲，愈做得耐愈有自己睇法，作為表現嘅人，一定要有自己睇法，好多人同你講好多嘢，讀書時已經自己講，要建立自己風格，唔會咁易受人哋動搖，因為我最清楚我嘅價值喺邊度，我自己都係把關最重要嗰個人，我唔會放過我自己，所以我學識做好啲，以前表演上好Harsh，同時間愈做得耐，要提自己謙卑，有時擺自己好高，只會望到頭頂﹑地中海﹑頭皮﹑有啲人冇洗頭，再高啲嘅話只係『一點』，呢個世界係冇嘢；如果講到好低，抬頭望人哋下巴及鼻哥窿，永遠只會聞到人哋呼出嚟嘅氣。

呢個唔係我選擇，我嘅選擇係水平線，從人哋角度去望下呢個世界，你會見到呢個世界就算幾多人都好啦，其實每人都唔同，有佢靚嘅地方，我係願意接受批評，就算唔理性批評及人身攻擊都好，我都受咗好多年啦，誰怕誰呢？希望大家enjoy，得閒睇戲，今次係我最後一次講呢句說話：我唔睇嗰個page，你可以睇，佢唔睇港產片，你可以睇㗎嘛。」

（即時娛樂）