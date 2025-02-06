傳汪小菲出錢包機送大S骨灰回台 小S否認︰人在做天在看 (13:36)

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，於本月2日病逝，終年48歲。大S的骨灰昨午（5日）由家人安排私人包機，從日本帶回台灣家中，全程由韓籍丈夫具俊曄抱着，妹妹徐熙娣（小S）亦全程陪伴。前夫汪小菲在大S離世後，與現任妻子Mandy飛往台北，隨後展開連串深情舉動。昨晚7時，有傳汪小菲開着曾因欠大S債務而被法拍、後來付擔保金將車贖回的超跑，從其租屋處火速前往大S台北信義的家，直奔地下停車場，疑是前往拜祭前妻。

不過，大S的骨灰由家人安排私人包機帶回台北後，竟有內地網紅錄製影片表示這次的包機費用都是由汪小菲出錢的，該名內地網紅表示包機一事是由汪小菲出手協助，40萬人民幣（約43萬港元）起跳的費用也是汪小菲付款。他表示汪小菲不允許大S的骨灰被當成「貨物」，希望前妻能體面地回到台北。消息一出，立即成為內地網民的熱話。有網民更發現，說出這番言論的內地網紅，原來是汪小菲母親張蘭的契仔。

據台灣《壹蘋新聞網》報道，小S一家及親友得知事件後十分氣憤，不滿汪小菲亂放消息，而安排包機及有關費用，全是小S及其丈夫許雅鈞安排，S家批評汪小菲「噁心至極，睜眼說瞎話」。小S今天透過經理人發聲明，表示澄清大S的後事都是由自家人處理。她說︰「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

（即時娛樂）