蔡一傑58歲生日開派對慶祝 精神奕奕 回復昔日光彩 (17:03)

今天(6日)是草蜢成員蔡一傑(傑仔)的58歲生日,哥哥蔡一智(阿智)在社交平台分享為他舉行生日派對的照片,除了家人,傑仔的好朋友周汶錡也有出席。照片中的傑仔戴了畫家帽,穿上白恤衫配西裝褸款外套,神情開心輕鬆,回復昔日神采,看來康復得非常好﹗眾人除了向壽星仔送上蛋糕,阿智更送了一整套Labubu坐坐派對系列盲盒給弟弟。

阿智說︰「Happy birthday to my brother﹗Stay healthy﹗All the best﹗The stage is waiting for you﹗Family time﹗各位framily(混合朋友與家人)一人一句賀壽詞,我祝你快高長大﹗你啦,嚟啦,come on let's go﹗」 不少圈中好友留言向傑仔送上生日祝福,謝安琪說︰「親愛的傑傑,祝你身體健康平安幸福﹗」蔡卓妍(阿Sa)說︰「祝傑仔身體健康,平安喜樂﹗」容祖兒表示︰「祝親愛的傑仔龍精虎猛越嚟越靚身體健康最重要﹗」

傑仔去年9月下旬缺席草蜢在美國舉行的兩場演唱會,一個月後在社交平台上載手術後頭頂至後腦位置有長長U形疤痕的照片,表示接受完切除腦部腫瘤手術。傑仔手術後康復良好,可以入錄音室錄歌,但一直休養,復出未有期。他在去年12月首公開露面,參加胡楓跟家人舉行的聖誕兼賀獲頒授銅紫荊星章派對,精神奕奕與一眾好友合照,惟上月初為阿智慶祝生日時神情嚴肅,一度令外界擔憂。

