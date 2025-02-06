《弊傢伙！我要去祓魔》新正頭推出 強尼︰百無禁忌 (17:52)

強尼、王頌茵、岑樂怡、朱栢謙、韋羅莎、梁雍婷、楊淇及莊韻澄等，今天（6日）出席下周一（10日）首播的ViuTV新劇《弊傢伙！我要去祓魔》宣傳活動。《弊》講述一個失去靈力的風水玄學界天才與同伴制止惡魔在人間，引發第二次百鬼夜行。強尼笑言百無禁忌，《弊》不是恐怖靈異劇，內容關於異次元，動漫感重，即使農曆年初一播映也沒問題。強尼表示拍攝時十分過癮︰「這類劇種很好玩，今時今日拍古裝很難，所以我當古裝去拍，劇情像打機，很有趣﹗《弊》是我首次當男主角的劇集，只是《反起跑線聯盟2》及《出租大叔》較早播出。升格男一？不要這樣說，我有劇就拍，即使一場也拍。我有份演出的劇集已通通推出，希望公司知道，再找我拍劇，我怕沒機會拍。」

王頌茵及岑樂怡透露在劇中有動作場面，要自創施法動作。她們不想像動畫《美少女戰士》那麼柔弱，因此拍攝前曾努力練習。她們說︰「拍攝時要以風機營造出特技效果，感覺頗尷尬，還要被工作人員取笑。」粱雍婷在劇中飾演天狗，落入凡間後不能說話，要靠聲音和形體去表達意思。她說︰「我在劇中是惡鬼，演出時不能說話頗困難。可擔心觀眾看不明？不怕，以往也有不少鬼怪劇，而且很多網民也留言稱期待看《弊》。我一向大膽，不怕演靈異題材的戲，只要心存正念便可。

（即時娛樂）