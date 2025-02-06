林峯感激獲古天樂造就爭影帝 與太太計劃再追B 盼明年一家四口滑雪 (19:04)

林峯今天（6日）出席商場新春活動，吸引大批市民圍觀。他在活動上獲同場的堪輿學家李丞責贈言，李丞責說他蛇年大旺兼行桃花運，但要注意健康，買賣房屋時要小心。林峯稱一定會小心身體︰「我昨晚打噴嚏時拉傷了腰，可能身在內地的太太和女兒掛住我﹗」林峯表示今年在工作上有很多安排，除了下周一開拍的新戲及5月的紅館演唱會，還計劃今年推出3首新歌。他表示下月就展開演唱會籌備工作︰「除了勁歌熱舞，濕身也少不了，我本身也大汗。」至於《九龍城寨》系列電影的前傳、續集何時開拍，林峯稱要等導演鄭保瑞安排。老闆古天樂以男配角身分報名角逐金像獎，直言是為了造就他爭影帝，林峯表示︰「感謝老闆一直的照顧和信任， 我一定會繼續努力拍好戲報恩。獲提拔有壓力？沒有，但會提醒自己做好本分，希望得到觀眾支持。」

談到下周五的情人節，林峯稱當日要工作，因此早已帶了太太張馨月逛商場買禮物。他表示妻女早前在港，一家人向親友拜年，他再陪太太回家鄉江蘇。林峯直言和太太計劃追多個小朋友，但未必趕得到生蛇年BB。他說︰「我們農曆年前去了日本滑雪，初學的女兒愛上這運動，希望明年能一家四口去滑雪﹗她對是否有弟妹沒意見，我們再生小朋友，令她有個伴，多一件玩具，哈哈﹗當了爸爸後，我才明白為人父母不簡單。我和太太有共識，為孩子提供舒適環境，讓孩子選擇自己的未來。現今孩子的功課比我們那一代困難很多，我教女兒做功課時也要查字典。我為女兒報考學校參加面試時，似自己在試鏡。」

李丞責預測來年容易有腸胃感染、皮膚、手足口疾病問題，建議市民特別注重飲食和健康。他表示9月要留意災星位置，東北地方有崩山裂地的卦象，跟地震和山泥傾瀉有關，或會影響交通，市民滑雪、行山時要小心。對於有預言指日本今年7月將發生大災難式地震，李丞責說︰「我認為韓國問題最多，其次是日本的北海道。」他又指來年是娛樂圈蛻變的一年，代表機會及新開始，有利獎項、名譽、辦大型演唱會，影圈亦會去舊迎新，有很多受歡迎的新面孔登場。

（即時娛樂）