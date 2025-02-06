具俊曄失去大S後首發聲 遺產留給S媽 疑暗諷汪小菲「淋雨裝淒涼」 (21:28)

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日病逝，終年48歲。大S的骨灰昨日由家人安排私人包機，從日本帶回台灣家中，大S現任韓籍丈夫具俊曄與胞妹徐熙娣（小S）全程陪伴。

具俊曄經歷喪妻之痛，今晚首度發聲在社交平台上載黑圖，並分別用中韓雙語發表感言。他自言經歷無法言語的悲痛，但沒想到在家人哀悼時，有惡魔做假新聞。他提到「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，疑暗諷大S前夫汪小菲。他強調大S遺產交由S媽處理，至於大S一對子女，他不會讓惡人接觸，會用法律行動保護。

全文如下：

首先為了哀悼熙媛的大家，表達我真心的謝意。目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼，也不想說。可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。這時候，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人，求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。

還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。

我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物，我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情。再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位，熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

（即時娛樂）