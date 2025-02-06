今晚乜都拗｜嘉賓爆口水戰 森美：愈說愈有真火 (22:18)

無綫全新辯論形式節目《今晚乜都拗》由森美主持，有分為節目當辯論嘉賓的丁子朗、麥美恩、周吉佩、支嚳儀、陳懿德、曾展望、鄭衍峰、李旻芳及潘盈慧今日出席記者會，森美預告每集節目主題不同，互相進行激烈口水戰，笑言愈說愈有真火。吳若希出席完新城團拜後匆匆趕到，提起數年前她與森美、丁子朗、麥美恩曾合作主持旅遊節目《森美旅行團》，4人見面重聚即重演當年旅行的經典甫士。

森美讚賞每位節目嘉賓的口才也很好，情感方面最賣力投放是麥美恩，因她不講道理；最意想不到是陳敏之：「敏之為人很溫柔，估不到當講及生小朋友話題，她竟然會爆金句例如『子宮不等人』。商天娥講性生活話題亦很有自己一套說法，還笑其他人根本不識。參與節目的現場觀眾有部分是專業人士，說話也很有見地，非常厲害。」森美指每集會教大家說話技巧，錄影花3小時，可惜經剪輯後播出街僅半小時，很多精彩內容被刪走不能原汁原味。森美想提議製作加長版，加入新環節，希望播出後反應好，可以開拍第2輯。

丁子朗錄影其中一集，辯論對手是安德尊和吳若希，他力數吳若希最難搞因為不講道理。「我和戴祖儀好驚同他們拗，錄影前做足準備功課，搜集分析數據，希望可以拋窒對方，絕不是隨便空口說白話。」

周吉佩節目內與幾位《中年好聲音》好友進行辯論，由於大家感情要好，互不捨得罵對方。他自嘲口才一般，但陳懿德比他更差，立場又不夠堅定，形容她是「鱷魚頭老襯底」。他認為男女辯論時，用情感比理據分析較好。出名愛妻的周吉佩承認平日絕不敢與太太爭拗，反而很尊重另一半，否則拗起上來等於自動跳落火坑。他的粉絲會成立2周年，會去外地旅行慶祝：「計劃4月搞塞班島旅行團，暫時有20多人報名，因機位不多，最多只收30人。行程包括我跟粉絲玩遊戲、唱歌表演，順便拍特輯。太太和子女不會同行，太太嫌地點山長水遠自動放棄跟隨。」

支嚳儀自稱對家人愛講道理，卻絕非「黑白天鵝」，讚老公很醒目和聽教。

（即時娛樂）