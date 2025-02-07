大S猝逝｜汪小菲闖直播怒轟母親 包機公司稱小S支付費用 (14:39)

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日病逝，終年48歲。大S的骨灰前日由家人安排私人包機，從日本帶回台灣家中，大S現任韓籍丈夫具俊曄與胞妹徐熙娣（小S）全程陪伴。不過，大S的骨灰由家人安排私人包機帶回台北後，被網民發現是汪小菲母親張蘭契仔的內地網紅，在社交網拍片稱所有的包機費用及安排都是大S前夫汪小菲負責，氣得小S發聲明澄清否認，不滿表示「為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

據台灣《EBC東森新聞》報道，負責接載大S骨灰的私人包機公司表示全程都是跟徐家人對接，從頭到尾也沒有跟汪小菲那邊聯繫。私人包機公司亦發聲明，表示包機費用是由犬象有限公司總經理徐熙娣（小S）支付。據業內人士透露，協助徐家從東京包機回台北的費用約台幣226萬（約53萬港元），全由犬象有限公司總經理小S（徐熙娣）支付。

張蘭昨天在社交網開直播期間，收到汪小菲的語音訊息。他在語音訊息中情緒失控地說粗口大罵︰「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我XX什麼都不說，你們為什麼老是這樣，我XXX，X你們全家。」張蘭冷靜地回應︰「我什麼時候說了？」

（即時娛樂）