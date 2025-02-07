大S猝逝｜汪小菲反擊具俊曄揚言開戰 雨中傷心跪地照曝光 (15:25)

徐熙媛（大S）離世，丈夫具俊曄稱「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，矛頭直指日前在街上淋雨半小時的大S前夫汪小菲，汪小菲為此透過友人反擊。（資料圖片 / 明報製圖）

大S離世後，汪小菲立即飛到台北，並淋雨半小時徒步回家。近日，網上更流出他在街頭傷心跪地的照片。（網上圖片、自由時報圖片 / 明報製圖）

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日病逝，終年48歲。大S的韓籍丈夫具俊曄昨晚（6日）首度發聲，自言經歷無法言語的悲痛，沒想到在家人哀悼時，有些人在做假新聞，亦「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，矛頭直指日前在街上淋雨半小時的大S前夫汪小菲。他又表示大S遺產交由S媽處理，他會用法律行動保護大S的一對子女，不讓惡人接觸。

據台灣《三立新聞網》報道，汪小菲透過友人出面回應，揚言「我們會準備好開戰」，又反斥「是誰沒有把大S照顧好」。友人指汪小菲在大S離世後非常悲傷，精神崩潰到無法下牀。友人還說︰「細數小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，現在更不需要演戲在雨中難過，她是孩子的媽，小菲傷痛到根本站不起來，怎麼可能去做任何的新聞？」大S離世後，汪小菲偕現任妻子急從泰國飛到台北，先是在機場雙眼浮腫現身，然後返回信義區豪宅後，再獨自出門淋雨半時徒步回家。近日，網上更流出他在街頭傷心跪地的照片。

台灣傳媒報道指具俊曄因未辦理領養手續，汪小菲仍是兩個孩子的爸爸。大S離世後，她與汪小菲一對子女在法律上是第一順位繼承人，佔遺產的三分之二。由於大S的子女尚未成年，監護權恐歸屬汪小菲，遺產也可能由汪小菲左右。

（即時娛樂）