經理人斥大S猝逝後謠言四起︰醜陋人性讓我看見了地獄 (16:18)

關於大S一對子女應得的財產，具俊曄表示希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。（具俊曄Ig圖片）

台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日病逝，終年48歲。大S離世後，網上傳出不少流言，就連大S前夫汪小菲母親張蘭的契仔，也在社交網拍片稱接載大S骨灰回台灣的包機費用及安排都是大S前夫汪小菲負責，氣得小S發聲明澄清否認。汪小菲為此在張蘭於社交網直播時，傳來語音訊息大罵母親。不過，汪小菲此舉未能贏得網民的好感，指他們一家是表演型人格、天天蹭熱度。有網民更質疑張蘭的行為：「正常人誰會在職播的時候外放語音，感覺他倆的每一步都像精心設計的。」

大S在剛過去的周日（2日）離世，明天（8日）就是她的頭七，亦是她與韓籍丈夫具俊曄結婚3周年的日子。具俊曄昨晚在社交平台發文，表示大S遺產交由S媽處理，他會用法律行動保護大S的一對子女，不讓惡人接觸。他隨後再表示︰「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。」大S的經理人深受感動，於社交網表示︰「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真男人。」

她接着有感而發表示大S死後謠言四起，醜陋的人性讓她看見了地獄。大S經理人將謠言歸納成5點。她續說︰「我們在這邊低調悲傷，而有人在另一頭拼命造謠。造謠一，歐巴（具俊曄）幫熙媛買4600萬人民幣（約4,916港元）身故保險。造謠二，妹妹唱歌跳舞歡欣鼓舞，慶祝姊姊即將離世。造謠三，妹妹堅持把骨灰放在家中，是為了迫前夫繼續繳房貸。造謠四，前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體，刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘。造謠五，媽媽覺得前夫才是熙媛真愛。」

大S經理人強調︰「事實上在媽媽眼中，跟歐巴這三年的婚姻，是熙媛48年人生中最快樂的時光。」她又表示︰「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

（即時娛樂）