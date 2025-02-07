周吉佩開騷邀《中年》戰友做嘉賓 曹敏寶會否現身看緣分 (18:35)

周吉佩將於本月22日在澳門舉行《延續‧第三人生演唱會》，他透露會邀請《中年好聲音》100強現身舞台，傳因婚外情緋聞而被「中1生」疏遠的曹敏寶會否現身就要看緣分。（鍾一虹攝）

周吉佩（吉吉）將於本月22日在澳門舉行《延續‧第三人生演唱會》，他今天（7日）與演出嘉賓吳大強、支嚳儀和何博文聚會時說︰「非常開心﹗去年構思將演唱會帶到其他地方，發夢也沒想過那麼快能實現願望。我的下個目標是到內地開騷，其中一站是廣州，因為早前在澳門街頭遇到來自廣州的粉絲，他們要求我到廣州開騷。」吉吉表示澳門站的表演方向和理念跟香港演唱會近似，但會更改歌單，會唱自己及其他歌手的曲目，宣揚「人人好聲音」信息。他說農曆年時吃了很多美食，目前正積極節食和收身，演出當晚不會騷肌，留待有天舉行紅館演唱會才這樣做。

他透露會邀請《中年好聲音》100強現身舞台︰「我們在比賽完成後各散東西，我就萌生團聚的想法。大家也很雀躍，當參加旅行團，更要求有慶功宴。，由於牽涉很多人，交由主辦單位安排。今次就像《龍珠》中出大招放元氣彈，哈哈﹗」至於傳因婚外情緋聞而被「中1生」疏遠的曹敏寶會否參與演出，吉吉稱要看緣分︰「所有聯絡工作由主辦方負責，我暫時知道有40人答應。我會開騷時才拆開這份『禮物』。聽說『中1生』為此開了一個聯絡群組，我不知道曹敏寶是否在內。我歡迎『中1生』的100強參與。」

支嚳儀笑言演唱會當晚會扮金錢樹，再配合海豚音和拍手打氣。她強調如要跟曹敏寶同台也不會尷尬︰「歡迎她呀﹗」吳大強亦說︰「無任歡迎曹敏寶參與﹗吉吉進步很快，發揮出跳唱潛質，獨當一面。他接連開個人演唱會，很替他高興。」

（即時娛樂）