陳卓賢未聞MIRROR參與啟德體育園大匯演 做好巡唱沒留意銷情 (18:58)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（7日）出席商場新春活動時，獲贈聚寶盆及地球儀預祝巡唱成功，粉絲又送上一個裝滿祝福信件的行李篋。Ian說近日多人病，怕被傳染，因此過年時都留在家為巡唱準備及創作新歌。雖然沒有外出拜年，他表示因吃了媽媽炮製的賀年糕點而胖了，要積極喼弗，有信心能在巡唱前回復狀態。去年在音樂頒獎禮上大豐收，Ian希望新一年有更多工作機會︰「除了演唱會，我希望能再拍電影，未來的新歌會跟更多單位合作，請各位粉絲期待。」新歌《NPC的一場意外》點擊率理想，Ian表示︰「今年有個好開始，新歌跟大家喜歡我的曲風有點不同，陸續有來！我已寫好新歌，將帶給大家更多新鮮作品。」

傳MIRROR有份參與啟德體育園開幕大匯演，更有機會與黎明、劉德華、郭富城同台，Ian稱未收到消息︰「如有機會踏足不同的舞台，當然好﹗」他說目前專心準備英國演唱會，沒留意倫敦站銷情未如理想的傳聞。Ian說︰「我沒留意，一向沒過問票務事宜。門票銷情、會否加場等問題，不在我參與的範疇內。我只參與音響、舞台及表演效果，最關心自己的表現，能否帶給觀眾一個好看的演唱會。我會用心去做，希望能有好口碑，這就是最好的宣傳。」他透露除了英國、澳洲及澳門，還會去其他國家開騷。Ian續說︰「目前正在商討，或會去美加開騷，要看時間及場地能否配合。我希望將演唱會帶給不同地方的觀眾，暫時未有回到香港開終點站的想法，但如口碑好，就有更多可能性。」隊友姜濤成功考到車牌，Ian被問到可敢坐姜濤的車時說︰「先坐其他人的車。我不會主動叫他開車載我，如他邀請我再算。」

（即時娛樂）