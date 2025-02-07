AK首演舞台劇有壓力 童童向生粉保證照顧好戲中男友 (19:46)

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（8日）播出新一集，請來舞台劇《SUCK 樂園》的江𤒹生（AK）、楊偉倫（阿卵）、蔡曉童（童童）及導演陳小東任嘉賓。導演陳小東被問到為何找他們3人演出時，陳小東先表示阿卵是容貌擔當。谷德昭和應說：「齋靚仔界吖嘛，乜都冇㗎喇，冇內涵。」對於2人的說法，阿卵非常滿意，還說自己是pure beautiful。至於童童，陳小東說她有很多幻想，很想有女人味，很想做到某些事，覺得她的幻想很切合樂園的人，就像小妹妹去到樂園覺得自己是公主一樣。談到AK，陳小東說︰「佢有種少少嘅賤賤哋喺個底﹗我第一次見佢陣時，我畀我哋上一次演出嘅片段佢睇，有一啲唔係全部觀眾識笑嘅位，佢會明，會笑。咁我就知，佢衰格㗎喎，佢唔係咁乖㗎喎，啱用㗎喎。」

AK與童童在劇中飾演情侶，童童談到可怕得罪AK粉絲「生粉」時說︰「大家會擔心嘅話，其實都係驚我係一個唔好嘅人，但我可以講，放心，我係一個好好嘅人，所以放心將AK交畀我照顧。如果呢個舞台劇途中，AK 有啲咩唔舒服，大家唔需要驚，我好乖，我會幫你哋睇住AK，做我應該做嘅嘢，就係佢嘅保安。」AK說其壓力並不是來自跟童童做情侶，而是怕做不好情侶這個關係。他表示︰「第一次同童童合作兼做情侶，仲要喺狹窄嘅空間中演出，希望可以順利做好。」

阿卵以過來人身分表示，首次做舞台劇可能會害怕觀眾的反應。他派定心丸給AK︰「就算出錯都唔使驚，因為觀眾其實好好嘅，佢哋唔係洪水猛獸嚟嘅，佢哋就算知道你錯咗都好，只要你哋投入番落去嘅話，觀眾係會諒解嘅。因為以我嘅經驗就係，觀眾係唔會即刻就『搞錯呀！』咁就起身走，唔會嘅！」

（即時娛樂）