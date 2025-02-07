周秀娜稱觀眾入場意欲不受影評左右 張文傑︰如有懷疑先看戲 (20:46)

周秀娜、張文傑、胡子彤及導演麥啟光，今天（7日）出席電影《臨時決鬥》票房衝破千萬謝票活動。周秀娜表示謝票時能知道觀眾可喜歡這部電影，她亦很愛跟觀眾近距離接觸。張文傑說參與謝票很開心，還收到很多利市，但不少利市入面都是粉絲信。胡子彤說︰「我收不到利市，但大家入場支持已是很好的心意。我已穿孖煙囪找數，希望票房愈來愈好。」張文傑表示已每天健身操肌，他被問到何時穿Deep V騷肌找數時說：「我覺得適合的時候，大家開心可以玩玩，我的目標是3000萬。」周秀娜談到可會出手谷票房時笑道：「如果票房達3000萬，就看看大家有什麼要求，刷牙就天天都唧牙膏，要不要冬天吃雪糕？可以萬歲雪糕。」

近日有網上影評不開戲名批評今年的香港賀歲片，周秀娜表示雖然《臨時決鬥》在賀歲檔上映，但導演拍攝時不是以賀歲片為前提去拍。她認為叫好不叫座或叫座不叫好都只是個人感受︰「10000個人總會有1個人不喜歡，即使10000個人得1個喜歡，也不是我們拍戲的初衷，因為我們預計不到票房，拍攝時只能盡量做好本分。我深信一定有觀眾喜歡，對部分情節有共鳴。至於這個評論可有影響《臨時決鬥》，我認為沒有關係。」張文傑亦說：「如有懷疑，先入場看戲才評論。每個人也有喜歡或不喜歡的事，大家理性分析，不用理會別人說什麼，喜歡看就看。」

（即時娛樂）