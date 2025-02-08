衛蘭口誤 《少女的祈禱》變《少女的孩子》 楊千嬅笑趴地 (15:16)

TVB節目《聲生不息‧大灣區季》今晚（8日）播出新一集，主題為「香港女歌手」，除了常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有嘉賓冼靖峰及內地女歌手劉戀。客席主持阮兆祥到廣州直擊楊千嬅演唱會後台實况，千嬅當晚的表演嘉賓正是衛蘭。衛蘭自言是千嬅歌迷，卻將《少女的祈禱》誤說成是《少女的孩子》，千嬅聞言笑到跪在地上。千嬅隨後跟阮兆祥分享演唱會後台換衫的趣事，稱由於通常只有2分鐘換衫，因此常出現「卡住」、「衣服扣不上」及「拉鏈斷了」等狀况，她每次均以一招簡單化解。

衛蘭在節目中獻唱《大哥》時，熒幕播出她20年來在舞台上的珍貴時刻及其親筆畫作。衛蘭應主持何炅要求對其中一幅畫作進行剖析︰「這個畫作代表我的夢想，黑色的線條代表告訴你不可以做到的聲音，但這個線條又有一點點透明，代表向住個光去行。」衛蘭從小對畫畫有濃厚興趣，更曾獲得繪畫比賽冠軍，但後來因家貧沒錢買畫具而放棄，出來社會工作後才重拾興趣。

冼靖峰感激爸爸偶像容祖兒在後台的貼身打氣：「她見我緊張，就跟我說當唱KTV呀！感謝祖兒老師的照顧。」薛凱琪聽見古巨基及李昊合唱她的歌曲《給十年後的我》時數度感觸紅了眼眶，她事後表示︰「呢首歌係一個人生，每個問題都問到了自己人生當中大概最害怕的東西，『你會快樂嗎』、『你還會是你自己嗎？』、『你會無悔嗎？』」

（即時娛樂）