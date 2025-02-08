一蚊Joe效力無綫18年宣布離巢︰感謝喺TVB遇過嘅每一位 (15:39)

「一蚊Joe」游莨維2006年參加無綫（TVB）節目《一擲千金》，因只贏得1元獎金當眾流下男兒淚，被網民封為「一蚊Joe」。他及後獲當時的無綫總經理陳志雲賞識，安排他以旁聽生身分入讀第22期無綫電視藝員訓練班，之後簽約成為TVB藝員。轉眼18年，一蚊Joe今天（8日）在社交平台宣布離巢，與無綫結束18年賓主關係。

他說︰「2025年2月8號，我終於由TVB畢業啦~ 感恩2006年12月，參加《一擲千金》『一夜成名』，之後22期藝訓班旁聽，認識到一班『同學仔』。畢業後，扮老鼠扮焦屍，人生第一次睇/揸靚車（《同車生活》），再到《問問MasterJoe》，之後《東張西望》再加《思家大戰》。原來一路走來，轉眼18年。感謝嘅說話有好多，千言萬語，無從說起，害怕掛一漏萬，唯有一句『衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位！無論您哋教我鬧我信我支持我，我都一一銘記於心！』亦因為喺TVB呢一間木人巷，教到我一身好本領，所以喺出面，無論政商私人，無論大細，無論筍kam嘅工作，都游刃有餘，搵到少少錢可以養家糊口。」

一蚊Joe表示很多人曾問他如玩多一次《一擲千金》，他會選擇當年3年人工的39萬，還是以素人身分簽約無綫由月薪1500元做起。他說︰「我可以好肯定咁答你！感激我人生有機會入到TVB，感激有機會發掘自己做主持嘅能力，（2011年做J.P. Morgan AD司儀，做到可以搵到老婆，有依家一個溫暖美滿嘅家），這一切一切都係2006年嘅『一個決定』！感恩感謝感激，我永遠嘅母校TVB﹗最後，引用兩句歌詞，一句係入行時候嘅自我安慰『命裏有時終須有，命裏無時莫強求』；今日畢業，容我引一句『今天且有暫別，他朝也定能聚首』。Yeah~ 我終於有機會講啦，『我哋江湖見』！P.S. 本人『上有高堂，下有兩名化骨龍』，我1MJ歡迎任何工作，代言，公司活動司儀，婚禮主持，總之『畢業大酬賓』，薪酬費用我哋慢慢傾，最緊要Win Win，甚至搵我吹水傾偈、互相認識都得㗎﹗」

（即時娛樂）