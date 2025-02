舞者李啟言(阿Mo)2022年於MIRROR紅館演唱會嚴重事故中受傷,一直留院至今,康復之路漫長,但持續好轉。去年8月尾,他再次現身社交平台,9月時轉發韓國女團NewJeans的跳舞片段及表示︰「好想這樣跳舞。自我受傷後,她們首次亮相時就一直在治癒我。」NewJeans昨天宣布以新隊名「NJZ」重新出發,並預告下月來港參與《ComplexCon香港2025》音樂節演出。阿Mo轉發NJZ的帖子及留言︰「You guys coming to Hong Kong!I cannot go though... 唯有等好番之後,希望有機會睇。」

