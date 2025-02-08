鄭嘉穎爆當年因陳凱琳一個舉動視為終身伴侶 (17:58)

鄭嘉穎與太太陳凱琳（Grace）今天（8日）一同出席珠寶品牌活動，穿上紅色情侶裝配以價值過千萬的鑽飾現身。兩人近年少有夫妻檔工作，Grace避談這天是否收天價酬勞才一起現身。她說︰「我跟品牌有合作，有為品牌拍片宣傳。」Grace近年主力KOL工作，嘉穎偶然會在其社交網影片中出現，但有時也會拒絕參與拍攝。他坦言︰「我要搵食，唔想免費拍，畀條生路我行啦！」嘉穎讚老婆由影片的構思、編劇及演繹也做得很好，懂得拿捏角色，有喜劇元素但不浮誇。他續說︰「我只係協助，畀啲意見佢，為佢畫龍點睛。」

情人節將至，兩人均表示已準備好交換禮物。他們雖然希望能在情人節二人世界慶祝，但由於當天是長子鄭承悅的生日，所以也會一家人去主題公園玩。嘉穎與Grace說︰「大仔唔鍾意同大班同學仔開Party，佢生日願望係住酒店，日子愈多愈好，可能佢覺得住酒店較有新鮮感。我哋上次坐郵輪旅行6日，佢最開心。可能男仔性格外向，所以佢每年生日，我哋都會一家人去度假。」兩人相識10年，今年8月12日是他們結婚7周年的日子，嘉穎分享Grace當年的一個舉動，令他認定她娶得過。

嘉穎透露︰「當時Grace要去巴黎工作，我情人節飛去當地搵佢，一齊去著名首飾店，叫佢任揀首飾，其實我個心都驚驚哋，擔心會碌爆信用卡。佢最初唔肯揀，最意想不到係佢最後只揀咗一粒極細粒嘅心形鑽石戒指仔，幫我慳荷包。嗰一刻，我就諗要娶佢做老婆﹗」Grace笑言沒想過那次是場考驗，說當時選那款戒指，純粹是因為喜歡簡單款式及實在的東西。嘉穎表示結婚時為了回饋太太，特別送上巨鑽婚戒。今年結婚7周年，他們表示要照顧3名兒子，未打算去巴黎舊地重遊。

嘉穎早前再次缺席「鐵馬家族」的新春活動，令他與馬國明等的不和傳聞再被舊事重提。他說︰「做朋友好簡單，唔出席唔代表唔妥，唔好諗得太複雜。呢個話題已經講咗一年有多，唔想再重複答同一件事。冇不和，大家唔需要擔心，只係咁啱夾唔到時間。呢個話題冇必要再講，好悶，見到面就會見！為人父母，一定會體會到好多時候都要先照顧小朋友。人生喺唔同階段就會做唔同嘅事，我依家以小朋友為重。唔需要將小事化大﹗」Grace透露︰「今年農曆新年，屋企發生咗少少事，唔係好方便。我要專心照顧家人，冇周圍去拜年或邀請朋友嚟屋企。我已經同朋友解釋，唔想每日戴住面具對人笑笑口。」

（即時娛樂）