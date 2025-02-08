張馳豪盼闖影壇 冼靖峰走全創作路線 林智樂預告有新突破 (19:49)

張馳豪、冼靖峰、林智樂入行4年來各有不同發展，張馳豪憑劇集《反黑英雄》於無綫台慶頒獎禮奪得男新人獎；冼靖峰分別以個人及男團身分發展，拍劇及主持工作樣樣齊；林智樂憑《聲生不息‧大灣區季》成功在內地打開知名度。3子因參加《聲夢傳奇》而成為好朋友，他們表示新一年最想伙拍所有《聲夢》戰友一同旅行兼拍節目《聲夢旅行團》︰「希望節目能似《Grand住去台北》形式，大家寓工作於娛樂﹗我們想去巴黎見識時裝周、去冰島影靚相、去瑞士看迷人山景、去希臘學整乳酪，最想能去歐洲玩足一個月﹗」

張馳豪去年出歌又拍劇，更在台慶頒獎禮奪得男新人獎。他表示得獎是去年最興奮難忘的事︰「這是對我付出的肯定，我會繼續努力改進，望大家能見證我不斷進步。新一年，我最想身體健康，希望在音樂上有突破、推出更多作品，最好有機會拍電影，如《反黑英雄》開拍電影版就好﹗」冼靖峰希望今年能像蛇一樣蛻變，轉走唱作歌手路線。他說︰「 歌手應該有自己的創作，我最大心願是推出一首膾炙人口的代表作。我目前手上有5、6首Demo，部分是由我作曲、填詞，不知道夠不夠好，未有信心推出，等公司安排。我還在學編曲，希望能成為《聲夢》裏第一個包辦曲、詞、編、監、唱的歌手，這是我蛇年最大目標。」

林智樂現身《聲生不息‧大灣區季》而成功打開內地知名度，獲封「寶藏新人王」。他說：「很開心能與多位前輩合作，我獲益良多，而且見識到內地節目的大規模製作，是很特別的體驗。希望未來有機會參與不同地方的音樂節，大班人一同在台上合唱，必定好玩。」擅長抒情慢歌的他預告稍後會推出輕快歌，要向張馳豪和冼靖峰請教跳唱心得。

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（即時娛樂）