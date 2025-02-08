衛詩雅婚禮倒數一星期 仍未放假惹準老公微言 (20:48)

衛詩雅（Michelle）將於本月16日與醫美醫生未婚夫周祉安結婚，她今天（8日）出席婚前最後一個公開活動時，透露未婚夫買了一份保險送給她。Michelle眼濕濕地說︰「別人眼中覺得很實際，我就覺得很浪漫。他說︰『我有什麼事，你會好徬徨。』他很叻，會為我打算，給我很大安全感﹗我有次在家中發生小意外受傷，他送我去醫院，親自為我縫針，溫柔又靚仔，我就認定他，覺得嫁得過﹗」

距離婚禮只餘一星期，Michelle稱本來答應未婚夫會在婚前一星期停工，結果辦不到，日內還要拍廣告。她說︰「他有少許微言，問我真的有這麼忙嗎？我這3個月確實很忙，經常不在港，所以理解他的心情。」Michelle表示因《破‧地獄》而得到很多工作機會，豬籠入水，忙到連未婚夫的生日也要他本人提醒。Michelle說︰「他很細心，我就比較粗心大意。他送保險，我回什麼禮？沒想過，我很少送禮物給他。送BB？這份禮物太大了，其實我已將自己送了給他，我又會煮飯煲湯。婚禮已籌備妥當？未，我常安慰身邊人，說婚禮一定有甩漏，不會完美。不完美、有蝦碌才有記憶點。」

Michelle近年考獲不少專業牌照，包括車牌、船牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心師牌、鑽石鑑證牌及救生員牌等，她說未來想考貨車吊機操作員牌照︰「我爸爸做這行，小時候見他工作很辛苦，皮膚曬到黑黑的，所以想體驗貨車吊機操作的感覺。」

（即時娛樂）