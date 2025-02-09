周潤發再戰半馬 想跑到80歲 下次叫老婆到場做啦啦隊 (16:24)

周潤發（發哥）今早（9日）以2小時22分鐘完成「渣打香港馬拉松2025」的半馬賽事。發哥臨近衝線時，大會司儀說他是「全場最喜歡的跑手」，並呼籲全場為他鼓掌歡呼。發哥完成比賽後，被同場的參賽者重重包圍。較早抵達終點的蔡一智、周家怡、黃浩然，黃嘉樂等藝人，也特別留步跟發哥打招呼和合照留念。

發哥受訪時自言狀態弗，加上天公造美，跑得十分舒服。雖然未能在目標時間2小時內跑完，今年69歲的他表示︰「我無意參加全馬，如跑到80歲也能保持到這樣就好。」發哥去年曾在比賽中跌倒，他笑言今年全程跟「保皇黨」一齊跑，所以沒意外發生，其間也有應邀跟其他跑手合照。談到可考慮參加外地的馬拉松比賽，發哥稱如時間許可也可以，但他始終喜歡在香港跑，因為完成比賽後可以去吃點心，今日也打算賽後去吃碗仔翅。

談到下次可會邀請發嫂一齊跑，發哥笑言︰「她負責拉筋或做啦啦隊，在終點等我。如我下次跑出好成績，叫她封利市給我。」對於今天也有參賽的唐詩詠感激他教路，發哥說︰「今次跑10公里，下次拉她跑半馬，不過要待她儲夠力氣先，一步步來。」發哥讚平日一同跑步的劉江、鮑起靜和盧海鵬有很大進步︰「以他們這年紀，每日跑5公里已很厲害﹗我很佩服他們的意志和毅力，要好好學習。盧海鵬跟我跑步一年，現時有空時會自動自覺在花園做運動。」

（即時娛樂）