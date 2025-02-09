馬國明認「鐵馬」私下難齊人 呼籲廣告客戶出手促成美事 (19:08)

馬國明、高海寧今天（9日）現身沙田馬場「TVB賽馬日」時，表示農曆新年忙參與賀歲片《麻雀女王追男仔》謝票活動，聽到觀眾看戲時發出笑聲就開心。馬國稱未因《麻》的香港票房不理想而失望︰「呢套戲喺馬來西亞成績理想，每個地方嘅觀眾口味都唔同。」高海寧續說︰「可惜去唔到馬來西亞宣傳，估唔到大家咁鍾意睇。當地賀歲片競爭更大，所以當地觀眾好開心，可以日日有唔同賀歲片睇，希望香港觀眾睇完我哋呢一套，都會睇其他賀歲片。我已睇晒，自己畀錢支持。」提到近日有網上影評說今年的港產賀歲片成績差是正常，馬國明說︰「每個人嘅標準都唔同，我覺得賀歲片唔使拍到攞獎戲咁深奧。當然，香港有言論自由，但覺得冇需要回應。」高海寧認為電影要靠觀眾、媒體和大家一同努力維繫及支持，在大環境不好的情况下，他們可以做的就是帶多些歡樂給大家，出發點一定是好，希望大家抱着鼓勵和欣賞的態度入場。

湯洛雯主演的劇集《富貴千團》前天大結局，馬國明稱有收看︰「我唔止支持賀歲片，都會支持電視劇。」談到湯洛雯在劇中的性感造型及激吻戲，他說︰「電視台尺度好小事啫，最緊要拍得我老婆靚。佢以前拍嘅親熱戲，我都有睇，只係唔會特登搵番嚟睇。我喺《衝上雲霄II》同江美儀嘅親熱戲仲激啦，佢邊夠我激﹗」高海寧透露早前上馬家打麻將，電視機竟播放《鐵馬尋橋》。馬國明說︰「我老婆好好笑，佢讀書時印象最深刻嘅係《On Call 36小時》，佢成日搵番我再之前嘅舊劇睇。其實我同佢一齊睇好尷尬，因為我當時演得好差。」對於鄭嘉穎早前再缺席「鐵馬家族」聚會惹不和傳聞，馬國明說︰「確係好難約齊人﹗如果大家想見我哋出現，可以請我哋一齊出席活動，我哋一定齊人，唔止老婆，嘉穎會帶埋3個仔出嚟添﹗我哋好平，開心價。」

（即時娛樂）