姚焯菲鍾柔美首入馬場冇斬獲 陳山聰姚子羚驚訝李施嬅宣布分手 (19:45)

陳豪、龔嘉欣、汪明荃、胡楓、馬國明、高海寧、陳山聰、姚子羚、陳展鵬、林夏薇、姚焯菲和鍾柔美等，大批無綫藝人今天（9日）現身沙田馬場「TVB賽馬日」。陳豪在活動上售賣其自家品牌咖啡，為慈善賣800元一杯，仍受不少馬迷歡迎。龔嘉欣稱一直有飲用陳豪的自家品牌咖啡豆，獲對方免費無限量供應。她被問到登上視后寶座後是否工作量大增時說︰「頒獎禮前傾開幾個代言品牌工作都係維持舊價，我好感恩喺呢個市道仲有咁多工作。之後加價？最緊要大家開心，歡迎大家搵我。我覺得旺氣由台慶抽到大利市開始，今次係我第一次出席《TVB賽馬日》，已入定好多錢去戶口試手氣。」龔嘉欣表示今個農曆年的團年及開年飯都跟好友鄭嘉穎與陳凱琳一家食，與他們情同家人。龔嘉欣說︰「陳凱琳3個仔好得意，我真係好鍾意小朋友，鍾意到不得了，想快啲生。我依家好急，希望有目標快點完成。物色馬主？隨緣﹗朋友成日話我平時出街好似著到去街市買餸咁，我依家出門會打扮多啲。」

姚子羚及陳山聰得知李施嬅宣布與未婚夫分手時一臉驚訝，姚子羚說︰「真係唔知，佢哋一齊好耐，冇諗過佢哋分開。作為姊妹，佢選擇一個對自己最適合嘅決定。我哋之前一齊食素時，佢冇異樣。當日冇時間私下傾偈，唔會刻意搵佢開解。佢應該考慮得非常清楚至宣布，佢係一個好有想法同堅強嘅女仔。唔緊要，有我陪佢，單身都可以有單身嘅快樂，可以找姊妹食吓飯，搵到另一半就同另一半開心吓。」陳山聰被問可會為李施嬅及姚子羚物色對象時說︰「佢哋都係搵林盛斌啦，佢真係好勁。」

剛滿18歲的姚焯菲和鍾柔美首次入馬場，她們表示跟貼士下注，但沒有贏錢。鍾柔美表示從前都會在馬會門外等媽媽，早前在經理人陪同下買六合彩。陳瀅、周嘉洛及朱敏瀚均說沒賭運，陳瀅說早前跟朋友玩啤牌，一口氣贏了7次，於是後來就買了億萬六合彩的六合彩飛。她說︰「朋友話幫我買，話有買1號同42號，後來發現都係中獎號碼，但朋友話佢冇買到。」周嘉洛及朱敏瀚笑她跟巨額獎擦身而過，陳瀅說︰「唔緊要，當贏2個號碼，新一年有好運氣。」

（即時娛樂）