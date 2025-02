「渣馬」昨晨(9日)舉行,不少藝人都有參與賽事,包括周潤發﹑連詩雅﹑唐詩詠﹑陳安立﹑黃浩然和盧巧音等,有指吳保錡和緋聞女友菊梓喬原先都有報名參賽,但2人最後沒有現身,有指因為跟陳百祥(阿叻)合照而避見傳媒。

昨晚保錡在社交平台貼出一張記錄跑步時間的照片,他以57分24秒跑完10公里,並以英文寫道:「If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain」(如果你唔鍾意一啲事,改變佢;如果改變唔到,就改變你嘅態度。)」

(即時娛樂)