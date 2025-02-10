《痞子無間道》6個必睇位 周嘉洛長達17分鐘「裸露」戲勁破格 (13:36)

除了主角以外，其他角色均有鮮明的造型、性格，以及觸動人心的小故事。（無綫提供圖片）

周嘉洛表示這「裸露」戲拍了3天，而且不是連續3天拍攝，而是相隔一段頗長的時間再拍，他笑指若細心留意，不難發現他時弗時唔弗。（無綫提供圖片）

周嘉洛在劇中被打了厚格。（無綫提供圖片）

由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒、車婉婉、曹永廉、麥美恩、黃子恆、韋家雄、何泳芍等合演劇集《痞子無間道》，今晚（10日）起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

今晚首播的《痞子無間道》承接上一季的好口碑，竭盡所能搞笑的同時，繼續以深入淺出又多元的手法，帶領觀眾體驗愛情！《痞子》第二季的必睇位，首當其衝的是「經典影視作品致敬位」，除了經典港產片《無間道》，還會惡搞大量其他中外經典劇集、以及本地/外國經典電影。

第二大必睇位，是別具心思人物造型，《痞子》系列其中一個重點特色，是除了主角以外，其他小角色均有鮮明造型、性格，以及觸動人心小故事；今季將會延續這個特色，透過有個性小人物，讓觀眾繼續認識無綫新鮮面孔之餘、亦讓已成功入屋的綠葉，透過劇中「大改造」送上驚喜。

第三大必睇位，是經過刻意設計的角色名及店舖名，除了「范泰帥（犯太歲，黃子恆角色名）」、「費仁（廢人，周嘉洛角色名）」，在新一輪官方發布宣傳劇照中，不難發現「鳳紫池（奉旨遲）」、「般隆門（搬龍門）」、「徐意門（隨意門）」、「羅笙門（羅生門）」等食字gag；據知，這些已公布的食字gag名字只是冰山一角，待劇集正式出街後，每集都會有海量「食字gag」招牌﹑廣告和人名等湧現。

第四至第六個必睇位，分別是劇中「老是常出現的漫畫風」、「融入古代的現代化元素」及「啜核自嘲位」。第四個必睇位，單是觀乎官方宣傳海報已能看出端倪，在其中一張人物宣傳海報中，六大主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW、麥美恩及黃子恆，分別以「半真人半AI」的特寫大頭樣現身，這點已展現「漫畫元素」在劇集畫面及劇情上的重要性。至於第五及第六個必睇位，則要留待劇集出街後，才能作進一步剖析。

首周劇情最大的震撼彈，是周嘉洛將繼《痞子殿下》後，再度剝光豬「全裸」姿態上陣， 而且「裸露」時長更長達17分鐘！為配合電視尺度，嘉洛仔大部分時間都要化身「格仔洛」，除了會遭大量人士「鹹豬手」、與陳瀅連番唇槍舌劍之餘，還要不時跳上跳落、彈出彈入「逃亡」，以致負責「防走光」的「數碼格仔」也要經常「東奔西走」，相當搞笑。

嘉洛接受TVB.COM訪問時表示，這場17分鐘的「裸露」戲拍了3天，而且不是連續3天拍攝，而是相隔一段頗長的時間再拍，嘉洛笑指若細心留意，不難發現他時弗時唔弗：「仔細會見到我身形唔連戲，有時大隻啲，有時又肥啲個線條冇咁靚。」嘉洛又表示絕不怕走光，皆因單是打底褲也穿了數條：「Make Sure拍出嚟冇任何異樣。」並笑言有信心劇組後期會幫自己打重格，確保萬無一失。

（即時娛樂）