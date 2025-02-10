中年3｜陳芷盈奪97分 李金凱擸走MVP 高菲甩Beat唔夠氣被淘汰 (13:58)

憑《領悟》奪得97分的「中3王菀之」陳芷盈，成績僅次於《中年好聲音2》冠軍古淖文奪得的99分。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（9日）播出的一集，為27強三人PK賽最終回合，憑《領悟》奪得97分的「中3王菀之」陳芷盈，成績僅次於《中年好聲音2》冠軍古淖文奪得的99分，相當厲害。

雖然陳芷盈為本回合最高分數參賽者，但嘉賓評審黃凱芹（Chris）仍選出選唱《那些感動過人的歌》獲得92分的李金凱為MVP，讚其唱歌技術出色之餘，在「只能對住個咪唱」的唯一演繹方法中，也能夠轉達所有情感和技巧要求：「你應該得到這個獎。」

「生命鬥士」李金凱感受正面又勇敢：「從未有想過我能有多麼好的成績，我只是在想走上這條路，那我就努力去走，我是個這樣的一個人。經歷再多的痛苦，我都不會哭，沒有眼淚的，但是好的音樂我會流淚、好的電影我會流淚，看到自己的偶像可能會流淚。」譚詠麟在節目末段驚喜「現身」，隔空讚李金凱聲線溫柔，把其歌曲《那些感動過人的歌》唱出另一種養分：「唱得好好，把聲好溫柔，而且timing同我個唱法有啲唔同，畀到呢隻歌另一種養分，有唔同嘅生命。」

本回合繼續有三人跌入「中年危機區」，分別是羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》和高菲《刻在我心底的名字》，最終評審選定淘汰高菲。初戰舞台時憑《祝福》一曲震懾評審的高菲，本回選唱《刻在我心底的名字》陷節奏兼氣息不足問題，僅獲得71分，被肥媽狠批甩beat「完全同個band唔夾」，Chris直言「畀唔到分你」，張佳添則認為表現未有突破性，劣評如潮。

昨晚「勁組隊」選唱《小鎮姑娘》的趙浚承雖僅獲83分，但一眾評審評價不俗，曾以男子組合Square出道的他，表示推出過一首跳唱快歌得到劣評如潮，笑言唱慢歌「會舒適少少」。肥媽鼓勵他不要被框框限制自己：「鍾意音樂嘅人，快、慢、中版乜嘢都得，係唔好劃咗條界畀自己。」

Chris讚其聲線配肢體語言，充滿男團影子：「有一剎那我忘記咗你係《中年》，我覺得好似男團喺度唱跳緊。」不過及後趙浚承因唱錯歌詞開始跌watt，被Chris形容似「倒瀉籮乒乓波」：「嗰個瀟灑唔見咗，開始變咗個中年人喺度執乒乓波，令到音準、beat、groove問題開始呈現咗，粉碎咗開頭個charm。」

（即時娛樂）